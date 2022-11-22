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https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-akar-feto-iltisaki-nedeniyle-tskden-bugune-kadar-24-bin-706-kisi-ihrac-edildi-1063707328.html
Bakan Akar: FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 24 bin 706 kişi ihraç edildi
Bakan Akar: FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 24 bin 706 kişi ihraç edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T10:54+0300
2022-11-22T11:01+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
fetö
ihraç
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.Bakan Akar, konuşmasında, 24 Temmuz 2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.Akar ayrıca, "FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir" dedi.Akar, İstanbul’da kurulan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına dair ise, "Bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam 12 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), fetö, ihraç
milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), fetö, ihraç

Bakan Akar: FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 24 bin 706 kişi ihraç edildi

10:54 22.11.2022 (güncellendi: 11:01 22.11.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Akar ayrıca, FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.
Bakan Akar, konuşmasında, 24 Temmuz 2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Akar ayrıca, "FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir" dedi.
Akar, İstanbul’da kurulan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına dair ise, "Bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam 12 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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