Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi

© AA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar © AA

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Milli Savunma Bakanı Akar "24 Temmuz 2015’ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu