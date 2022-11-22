https://sputniknews.com.tr/20221122/bakan-akar-bu-yilin-basindan-itibaren-3-bin-585-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1063708083.html
Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar "24 Temmuz 2015’ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi
11:28 22.11.2022 (güncellendi: 11:29 22.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar "24 Temmuz 2015’ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu