https://sputniknews.com.tr/20221122/avrupa-merkez-bankasi-yetkilisinden-en-az-50-baz-puanlik-artis-mesaji-1063727329.html

Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden en az 50 baz puanlık artış mesajı

Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden en az 50 baz puanlık artış mesajı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus enflasyonla mücadele için Aralık’ta da 50 veya 75 baz puan artırmak gerektiğini söyledi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T19:39+0300

2022-11-22T19:39+0300

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ekonomi

avrupa merkez bankası

avrupa merkez bankası (ecb)

avrupa merkez bankası (amb)

enflasyon

gediminas simkus

faiz

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Litvanya Merkez Bankası Başkanı Simkus, rekor enflasyonla mücadele için Aralık’ta da en az 50 baz puan faiz artırılması gerektiğini savundu.Bloomberg HT'nin aktardığına göre Viyana’da konuşan Simkus “en az 50 baz puanlık artış zorunlu görünüyor, çünkü enflasyonist baskılar hala çok güçlü ve bunu hızlı biçimde düşürmemiz gerekiyor. Bu nedenle 75 baz puanlık artış da mümkün” değerlendirmesini yaptı.Simkus faiz artışının gerekirse Mart sonrası da devam edebileceği görüşünü dile getirdi.AMB’nin parasal sıkılaşmasına rağmen Euro Bölgesi’nde enflasyon Ekim’de yüzde 10.6 ile rekor tazelemişti. AMB Temmuz’dan bu yana 200 baz puan faiz artırarak tarihindeki en agresif parasal sıkılaşma politikasını gerçekleştirdi.Yönetim Konseyinde faiz artış hızına dair farklı görüşler mevcut. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel sonraki adımı belirlemek için erken olduğunu söylerken Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno dün yaptığı açıklamada faiz artış hızını yavaşlatmak için gerekli koşulların oluştuğunu belirtmişti.Simkus ekonomik daralma beklentisine dair ise “derin bir resesyon beklemiyorum, resesyon kendi başına enflasyon sorununu çözmeyecek” ifadesini kullandı.

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avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa merkez bankası (amb), enflasyon, gediminas simkus, faiz