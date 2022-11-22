https://sputniknews.com.tr/20221122/antalyada-ataturk-bustune-zarar-veren-zanli-yakalandi-1063725636.html
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Kepez'deki bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T18:38+0300
2022-11-22T18:38+0300
2022-11-22T18:38+0300
yaşam
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063492386_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_868fe821878b25e414d465d5671f2727.jpg
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kanal Mahallesi'nde okul bahçesindeki büste zarar verildiğine ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine konuya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.AA'nın haberine göre, aynı gün nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verildi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda fail yakalanarak gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063492386_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_0eca5eb19e5de4cb454ed6271c935387.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Abone ol
Kepez'deki bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kanal Mahallesi'nde okul bahçesindeki büste zarar verildiğine ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine konuya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
AA'nın haberine göre, aynı gün nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verildi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda fail yakalanarak gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.