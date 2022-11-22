https://sputniknews.com.tr/20221122/annesini-olduren-sanik-muebbet-hapisle-cezalandirildi-1063708603.html

Annesini öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

Annesini öldüren sanık müebbet hapisle cezalandırıldı

Kocaeli'de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklayan Onur Özgür'ün cezası belli oldu. Akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen Özgür müebbet hapisle... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T11:42+0300

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2022-11-22T11:42+0300

yaşam

anne

kocaeli

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Kocaeli'de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklayan sanığın, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.2015 yılında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Özgür, yanındaki annesi Serpil Eroğlu’nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralanmıştı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel’in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Özgür, avukatı Ozan Caner ve mağdur İfaket Ergün katıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi biten ve cezaevine gönderilen Onur Özgür'ün akli dengesini tam olduğu belirtildi. İfaket Ergün şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın anne Serpil Eroğlu'na karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket Ergün'e karşı işlediği suçtan 10 yıl hapis ve Işık Gürel'e karşı işlediği "Kasten yaralama" suçundan 1 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

kocaeli

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