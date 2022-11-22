https://sputniknews.com.tr/20221122/almanyada-koblenz-universitesi-enerji-tasarrufu-icin-cevrim-ici-egitime-geciyor-1063733349.html
Almanya’da Koblenz Üniversitesi enerji tasarrufu için çevrimiçi eğitime geçiyor
Almanya’da Koblenz Üniversitesi enerji tasarrufu için çevrimiçi eğitime geçiyor
Almanya’da Koblenz Üniversitesi (Hochschule Koblenz) enerji tasarrufu amacıyla 1 aydan fazla çevrimiçi eğitime geçecek. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T23:24+0300
2022-11-22T23:24+0300
2022-11-22T23:33+0300
avrupa'da enerji krizi
çevrimiçi
eğitim
almanya
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Koblenz Üniversitesi'nin internet sayfasındaki açıklamada, eğitimde çevrimiçi dönem yapılacağı belirtilerek, “Kamu kurumlarından beklenen yüzde 15 enerji tasarrufuna ulaşmak için 4 Aralık 2022 ila 8 Ocak 2023 arasında tamamen çevrim içi eğitim vereceğiz” ifadesi kullanıldı.Öte yandan Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan MDR’in haberinde, Thüringen eyaletindeki Erfurt Üniversitesinin de enerji tasarrufu kapsamında hafta sonları kütüphaneyi kapatacağı, aralık ve ocakta birer hafta eğitimi çevrim içi yapmak istediği aktarıldı.Özgür Öğrenciler Birliği (FZS) yönetiminden Carlotta Eklöh, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, üniversitelerin enerji tasarrufu için uyguladığı önlemleri eleştirerek, dersler çevrimiçi verildiğinde öğrencilerin evlerini daha fazla ısıtmaları gerekeceğini kaydetti.Eklöh, öğrencilerin maddi açıdan zorlandıkları için bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.Üniversitelere çağrıda bulunan Eklöh, evlerini ısıtmak için maddi gücü olmayan öğrencilerin sıcak bir yerde ders çalışabilmesi için çevrimiçi yapılan etkinliklerde üniversitelerin odalarını açmasını istedi.
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çevrimiçi, eğitim, almanya
çevrimiçi, eğitim, almanya
Almanya’da Koblenz Üniversitesi enerji tasarrufu için çevrimiçi eğitime geçiyor
23:24 22.11.2022 (güncellendi: 23:33 22.11.2022) Abone ol
Almanya’da Koblenz Üniversitesi (Hochschule Koblenz) enerji tasarrufu amacıyla 1 aydan fazla çevrimiçi eğitime geçecek.
Koblenz Üniversitesi'nin internet sayfasındaki açıklamada, eğitimde çevrimiçi dönem yapılacağı belirtilerek, “Kamu kurumlarından beklenen yüzde 15 enerji tasarrufuna ulaşmak için 4 Aralık 2022 ila 8 Ocak 2023 arasında tamamen çevrim içi eğitim vereceğiz” ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan MDR’in haberinde, Thüringen eyaletindeki Erfurt Üniversitesinin de enerji tasarrufu kapsamında hafta sonları kütüphaneyi kapatacağı, aralık ve ocakta birer hafta eğitimi çevrim içi yapmak istediği aktarıldı.
Özgür Öğrenciler Birliği (FZS) yönetiminden Carlotta Eklöh, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, üniversitelerin enerji tasarrufu için uyguladığı önlemleri eleştirerek, dersler çevrimiçi verildiğinde öğrencilerin evlerini daha fazla ısıtmaları gerekeceğini kaydetti.
Eklöh, öğrencilerin maddi açıdan zorlandıkları için bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.
Üniversitelere çağrıda bulunan Eklöh, evlerini ısıtmak için maddi gücü olmayan öğrencilerin sıcak bir yerde ders çalışabilmesi için çevrimiçi yapılan etkinliklerde üniversitelerin odalarını açmasını istedi.