https://sputniknews.com.tr/20221122/almanyada-koblenz-universitesi-enerji-tasarrufu-icin-cevrim-ici-egitime-geciyor-1063733349.html

Almanya’da Koblenz Üniversitesi enerji tasarrufu için çevrimiçi eğitime geçiyor

Almanya’da Koblenz Üniversitesi enerji tasarrufu için çevrimiçi eğitime geçiyor

Almanya’da Koblenz Üniversitesi (Hochschule Koblenz) enerji tasarrufu amacıyla 1 aydan fazla çevrimiçi eğitime geçecek. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T23:24+0300

2022-11-22T23:24+0300

2022-11-22T23:33+0300

avrupa'da enerji krizi

çevrimiçi

eğitim

almanya

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Koblenz Üniversitesi'nin internet sayfasındaki açıklamada, eğitimde çevrimiçi dönem yapılacağı belirtilerek, “Kamu kurumlarından beklenen yüzde 15 enerji tasarrufuna ulaşmak için 4 Aralık 2022 ila 8 Ocak 2023 arasında tamamen çevrim içi eğitim vereceğiz” ifadesi kullanıldı.Öte yandan Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan MDR’in haberinde, Thüringen eyaletindeki Erfurt Üniversitesinin de enerji tasarrufu kapsamında hafta sonları kütüphaneyi kapatacağı, aralık ve ocakta birer hafta eğitimi çevrim içi yapmak istediği aktarıldı.Özgür Öğrenciler Birliği (FZS) yönetiminden Carlotta Eklöh, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, üniversitelerin enerji tasarrufu için uyguladığı önlemleri eleştirerek, dersler çevrimiçi verildiğinde öğrencilerin evlerini daha fazla ısıtmaları gerekeceğini kaydetti.Eklöh, öğrencilerin maddi açıdan zorlandıkları için bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.Üniversitelere çağrıda bulunan Eklöh, evlerini ısıtmak için maddi gücü olmayan öğrencilerin sıcak bir yerde ders çalışabilmesi için çevrimiçi yapılan etkinliklerde üniversitelerin odalarını açmasını istedi.

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çevrimiçi, eğitim, almanya