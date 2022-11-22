AK Parti kurucusu Fatma Bostan Ünsal, Sisi ile verilen fotoğrafı nasıl yorumladı?

Her zaman devletler farklı politikalar izleyebiliyorlar. George Bush, Amerikan müdahalesi taraftarıydı ama Obama farklı bir politikayı savunan birisiydi ve iktidara o geldi. Hiç olmazsa farklı şahıslar ve farklı gündemlerle oluyor ve tutarlı olmuş oluyor. Hiçbir şekilde tutarlı olmayan, özeleştiri getirmeyen, günü birlik çıkarlar neticesinde oradan oraya savrulan bir dış politika neticesinde. Türkiye bunu gerçekten hiç hak etmiyor. İçeride de sert ve uzlaşmaz olması kutuplaşmayı artıyor. Demokrasi ancak kutuplaşmamış, muhatabını kendisi kadar eşit ve özgür bilen ve gören toplumda olabilir. Kutuplaşan toplumlarda demokrasinin olması da zordur. İşler biraz da bu yüzden zorlaşıyor. Kaybetmek ya da kazanmak sıradan bir durum olmaktan çıkmış oluyor. Kazanırsınız ya da kaybedersiniz bir sonraki dönem isterseniz tekrar aday olursunuz. Muhalefetin anlamı aslında Türkiye’de karşı çıkmak anlamına geliyor ama ‘halef’ bir sonraki demek. Muhalefet, bir sonraki iktidar olabilecek parti ya da grup anlamına geliyor. O şekilde muhatap alınması gerekir ki uzlaşma ve barış içerisinde yöneticiler el değiştirsin."