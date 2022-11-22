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https://sputniknews.com.tr/20221122/ahmet-hakandan-erdogan-sisi-fotografina-yorum-barismasini-bilmiyorsan-kavga-etmeyeceksin-1063702984.html
Ahmet Hakan'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin
Ahmet Hakan'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafı köşesinde değerlendirdi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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abdülffetah sisi
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Ahmet Hakan, 'Yazı formatlarımız Hıncal Uluç’un paltosundan çıktı' başlıklı köşe yazısının ilgili kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafa ilişkin şu ifadelei kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221121/erdogandan-hava-harekati-degerlendirmesi-birileri-ulkemize-rahatsizlik-veriyorsa-bedelini-odetiriz-1063674618.html
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recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, türkiye, mısır, ahmet hakan
recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, türkiye, mısır, ahmet hakan

Ahmet Hakan'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin

08:10 22.11.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafı köşesinde değerlendirdi.
Ahmet Hakan, 'Yazı formatlarımız Hıncal Uluç’un paltosundan çıktı' başlıklı köşe yazısının ilgili kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafa ilişkin şu ifadelei kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi ile el sıkışmasının fotoğrafını görünce şu iki cümleyi mırıldandım: BİR: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin. İKİ: Dış politikada ebedi düşmanlıklar ve ebedi dostluklar olmaz. Birincisini rahmetli babamdan öğrendim, ikincisini de muhalif dış politika yorumcularından."
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