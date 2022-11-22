Ahmet Hakan'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi ile el sıkışmasının fotoğrafını görünce şu iki cümleyi mırıldandım: BİR: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin. İKİ: Dış politikada ebedi düşmanlıklar ve ebedi dostluklar olmaz. Birincisini rahmetli babamdan öğrendim, ikincisini de muhalif dış politika yorumcularından."