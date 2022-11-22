https://sputniknews.com.tr/20221122/ahmet-hakandan-erdogan-sisi-fotografina-yorum-barismasini-bilmiyorsan-kavga-etmeyeceksin-1063702984.html
Ahmet Hakan'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin
Ahmet Hakan'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafı köşesinde değerlendirdi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T08:10+0300
2022-11-22T08:10+0300
2022-11-22T08:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abdülffetah sisi
türkiye
mısır
ahmet hakan
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Ahmet Hakan, 'Yazı formatlarımız Hıncal Uluç’un paltosundan çıktı' başlıklı köşe yazısının ilgili kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafa ilişkin şu ifadelei kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221121/erdogandan-hava-harekati-degerlendirmesi-birileri-ulkemize-rahatsizlik-veriyorsa-bedelini-odetiriz-1063674618.html
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recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, türkiye, mısır, ahmet hakan
recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, türkiye, mısır, ahmet hakan
Ahmet Hakan'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafı köşesinde değerlendirdi.