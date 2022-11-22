https://sputniknews.com.tr/20221122/aeroflot-aralik-ayinda-st-petersburgdan-istanbul-ve-antalyaya-ucuslara-basliyor-1063724458.html
Aeroflot, aralık ayında St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya'ya uçuşlara başlıyor
Aeroflot, aralık ayında St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya'ya uçuşlara başlıyor
Rus hava yolu şirketi Aeroflot’un aralık ayı ortalarında St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya uçuşlarını başlatacağı bildirildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T18:01+0300
2022-11-22T18:01+0300
2022-11-22T18:01+0300
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Aeroflot’tan yapılan açıklamada, şirketin aralık ayı ortalarında St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya’ya düzenli uçuşlara başlayacağı belirtildi.Açıklamaya göre şirket, 16 Aralık’tan itibaren St. Petersburg'dan İstanbul’a, 17 Aralık’tan itibaren ise Antalya'ya düzenli direkt uçuşları başlatacak. Seferlerde Boeing 737-800 tipi uçaklar kullanılacak.Açıklamada ayrıca, Aeroflot'un kış tarifesindeki yeni uçuş noktaları sayesinde St. Petersburg sakinlerinin Moskova aktarmasız Türkiye'ye direkt seyahat etme imkanına kavuşacakları kaydedildi.
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rusya, rus aeroflot havayolları, aeroflot, antalya
rusya, rus aeroflot havayolları, aeroflot, antalya
Aeroflot, aralık ayında St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya'ya uçuşlara başlıyor
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Rus hava yolu şirketi Aeroflot’un aralık ayı ortalarında St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya uçuşlarını başlatacağı bildirildi.
Aeroflot’tan yapılan açıklamada, şirketin aralık ayı ortalarında St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya’ya düzenli uçuşlara başlayacağı belirtildi.
Açıklamaya göre şirket, 16 Aralık’tan itibaren St. Petersburg'dan İstanbul’a, 17 Aralık’tan itibaren ise Antalya'ya düzenli direkt uçuşları başlatacak. Seferlerde Boeing 737-800 tipi uçaklar kullanılacak.
Açıklamada ayrıca, Aeroflot'un kış tarifesindeki yeni uçuş noktaları sayesinde St. Petersburg sakinlerinin Moskova aktarmasız Türkiye'ye direkt seyahat etme imkanına kavuşacakları kaydedildi.