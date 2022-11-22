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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221122/adnan-menderesin-son-grup-konusmasi-ortaya-cikti-1063762236.html
Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı
Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı
Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Silahlarımızı alıp onları yok ederiz" ifadeleri dikkat çekti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T18:07+0300
2022-11-23T18:17+0300
yolcu yolunda gerek
adnan menderes
27 mayıs
demokrat parti (dp)
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22.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
22.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Demokrat Parti'nin grup toplantısı zabıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı ve Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Menderes'in, "Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik" ve "Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz" ifadeleri dikkat çekti. Enver Aysever, Menderes'in ortaya çıkan konuşmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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adnan menderes, 27 mayıs, demokrat parti (dp), аудио
adnan menderes, 27 mayıs, demokrat parti (dp), аудио

Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı

18:07 22.11.2022 (güncellendi: 18:17 23.11.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
22.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Silahlarımızı alıp onları yok ederiz" ifadeleri dikkat çekti.
Demokrat Parti'nin grup toplantısı zabıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı ve Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Menderes'in, "Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik" ve "Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz" ifadeleri dikkat çekti.
Enver Aysever, Menderes'in ortaya çıkan konuşmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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