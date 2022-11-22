https://sputniknews.com.tr/20221122/adnan-menderesin-son-grup-konusmasi-ortaya-cikti-1063762236.html
Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı
Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı
Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Silahlarımızı alıp onları yok ederiz" ifadeleri dikkat çekti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T18:07+0300
2022-11-22T18:07+0300
2022-11-23T18:17+0300
yolcu yolunda gerek
adnan menderes
27 mayıs
demokrat parti (dp)
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22.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
22.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Demokrat Parti'nin grup toplantısı zabıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı ve Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Menderes'in, "Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik" ve "Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz" ifadeleri dikkat çekti. Enver Aysever, Menderes'in ortaya çıkan konuşmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
adnan menderes, 27 mayıs, demokrat parti (dp), аудио
adnan menderes, 27 mayıs, demokrat parti (dp), аудио
Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı
18:07 22.11.2022 (güncellendi: 18:17 23.11.2022) Abone ol
Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Silahlarımızı alıp onları yok ederiz" ifadeleri dikkat çekti.
Demokrat Parti'nin grup toplantısı zabıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı ve Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Menderes'in, "Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik" ve "Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz" ifadeleri dikkat çekti.
Enver Aysever, Menderes'in ortaya çıkan konuşmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.