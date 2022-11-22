https://sputniknews.com.tr/20221122/adnan-menderesin-son-grup-konusmasi-ortaya-cikti-1063762236.html

Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı

Adnan Menderes'in son grup konuşması ortaya çıktı

Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı "Silahlarımızı alıp onları yok ederiz" ifadeleri dikkat çekti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T18:07+0300

2022-11-22T18:07+0300

2022-11-23T18:17+0300

yolcu yolunda gerek

adnan menderes

27 mayıs

demokrat parti (dp)

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22.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek 22.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Demokrat Parti'nin grup toplantısı zabıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı ve Adnan Menderes'in 27 Mayıs öncesinde son meclis grup toplantısında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Menderes'in, "Bugün filen ihtilal içindeyiz. Bütün bunlar yapılırken, memleket menfaatlerini müdafaa ve muhafaza etmek ve kestirme yoldan her yerde her hareketi lokalize etmek suretiyle netice yolunda tertip almaktayız. Bu gazeteleri kapatacağız, bu adamları içeri tıkacağız. Girilmezmiş, emir verdik ‘Derhal girin' dedik" ve "Tek başımıza silahlarımızı alıp onları kahru tedmir (Yok etmek) ederiz" ifadeleri dikkat çekti. Enver Aysever, Menderes'in ortaya çıkan konuşmalarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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adnan menderes, 27 mayıs, demokrat parti (dp), аудио