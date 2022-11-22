https://sputniknews.com.tr/20221122/adiyamanda-4-kediyi-oldurup-cope-attilar-1063702471.html

Adıyaman’da 4 kediyi öldürüp çöpe attılar

Adıyaman’da 4 kediyi öldürüp çöpe attılar

Adıyaman’da, bir çöp konteynerinin içerisinde öldürülmüş kediler bulundu. Öldürülen 4 kedi, veteriner müdürlüğüne götürülerek incelemeye alındı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T06:48+0300

2022-11-22T06:48+0300

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türkiye

kedi

adıyaman

çöp

hayvanlara işkence

hayvanlara şiddet

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Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar öldürülmüş halde 4 kediyi fark etti.Konteyner içerisindeki öldürülmüş kedileri fark eden vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından öldürülmüş kediler ekipler tarafından alındı. Kedilerin kesin ölüm nedeni Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından belirlenecek. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

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kedi, adıyaman, çöp, hayvanlara işkence, hayvanlara şiddet