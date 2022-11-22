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https://sputniknews.com.tr/20221122/adiyamanda-4-kediyi-oldurup-cope-attilar-1063702471.html
Adıyaman’da 4 kediyi öldürüp çöpe attılar
Adıyaman’da 4 kediyi öldürüp çöpe attılar
Adıyaman’da, bir çöp konteynerinin içerisinde öldürülmüş kediler bulundu. Öldürülen 4 kedi, veteriner müdürlüğüne götürülerek incelemeye alındı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T06:48+0300
2022-11-22T07:29+0300
türkiye
kedi
adıyaman
çöp
hayvanlara işkence
hayvanlara şiddet
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Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar öldürülmüş halde 4 kediyi fark etti.Konteyner içerisindeki öldürülmüş kedileri fark eden vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından öldürülmüş kediler ekipler tarafından alındı. Kedilerin kesin ölüm nedeni Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından belirlenecek. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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kedi, adıyaman, çöp, hayvanlara işkence, hayvanlara şiddet
kedi, adıyaman, çöp, hayvanlara işkence, hayvanlara şiddet

Adıyaman’da 4 kediyi öldürüp çöpe attılar

06:48 22.11.2022 (güncellendi: 07:29 22.11.2022)
© DHAAdıyaman’da, bir çöp konteynerinin içerisinde öldürülmüş kediler bulundu. Öldürülen 4 kedi, veteriner müdürlüğüne götürülerek incelemeye alındı.
Adıyaman’da, bir çöp konteynerinin içerisinde öldürülmüş kediler bulundu. Öldürülen 4 kedi, veteriner müdürlüğüne götürülerek incelemeye alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© DHA
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Adıyaman’da, bir çöp konteynerinin içerisinde öldürülmüş kediler bulundu. Öldürülen 4 kedi, veteriner müdürlüğüne götürülerek incelemeye alındı.
Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar öldürülmüş halde 4 kediyi fark etti.
Konteyner içerisindeki öldürülmüş kedileri fark eden vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından öldürülmüş kediler ekipler tarafından alındı. Kedilerin kesin ölüm nedeni Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından belirlenecek. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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