https://sputniknews.com.tr/20221122/abd-disisleri-bakani-blinken-isciler-olmadan-dunya-kupasi-mumkun-olmazdi-1063729926.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'İşçiler olmadan Dünya Kupası mümkün olmazdı'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'İşçiler olmadan Dünya Kupası mümkün olmazdı'

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında yaşanan işçi ölümlerinin ardından Doha'da konuyla... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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dünya kupası

2022 dünya kupası

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Birçok göçmen işçi dahil olmak üzere işçiler olmadan Dünya Kupası'nın mümkün olmayacağını biliyoruz. Katar, işçi haklarını ilerletmek için son yıllarda çalışma yasalarında anlamlı adımlar attı" dedi.Blinken, ABD'nin, Dünya Kupası bittikten sonra işçi ve insan haklarını daha geniş bir şekilde teşvik etmek için Katar ile çalışmaya 'devam edeceğini' söyledi.ABD Dışişleri Bakanı, 2022 Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuların gökkuşağı renklerini içeren kol bantlarını takmaları halinde sarı kart görecekleri yönündeki FIFA kararını da eleştirdi.Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, "İfade özgürlüğüne yönelik herhangi bir kısıtlama gördüğümüzde bu benim açımdan her zaman endişe vericidir. En azından bana göre, futbol sahasında hiç kimse bu değerleri desteklemekle takımı için oynamak arasında seçim yapmaya zorlanmamalı" değerlendirmesinde bulundu.5. Katar-ABD Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılmak için dün Doha'ya gelen Blinken, ABD ile Galler arasında oynanan Dünya Kupası karşılaşmasını izlemişti.FIFA yönetimi, dün, Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda gökkuşağı kol bandı takan oyunculara sarı kart gösterileceğini duyurmuştu. Ayrıca çeşitli para cezası ve çeşitli sportif yaptırımlar uygulanacağını belirtilen açıklamada, oyuncuların turnuva sırasında 'ayrım gözetmeksizin' yalnızca FIFA'nın kendi kolluklarını takmasına izin verileceği kaydedilmişti.

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abd, antony blinken, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası