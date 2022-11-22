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https://sputniknews.com.tr/20221122/7-ilde-sahte-alkol-operasyonu-32-kisi-gozaltina-alindi-24-bin-litre-alkollu-sivi-ele-gecirildi-1063703665.html
7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı, 24 bin litre alkollü sıvı ele geçirildi
7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı, 24 bin litre alkollü sıvı ele geçirildi
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 32 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan 56 adreste piyasa değeri... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/bursada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-4e-yukseldi-1063477230.html
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istanbul, sahte içki

7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı, 24 bin litre alkollü sıvı ele geçirildi

08:59 22.11.2022
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 32 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan 56 adreste piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan tonlarca etil/metil alkollü sıvı ve 10 bin şişenin üzerinde dolu alkol şişe ele geçirildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.
Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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