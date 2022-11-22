https://sputniknews.com.tr/20221122/7-ilde-sahte-alkol-operasyonu-32-kisi-gozaltina-alindi-24-bin-litre-alkollu-sivi-ele-gecirildi-1063703665.html

7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı, 24 bin litre alkollü sıvı ele geçirildi

7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı, 24 bin litre alkollü sıvı ele geçirildi

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 32 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan 56 adreste piyasa değeri... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T08:59+0300

2022-11-22T08:59+0300

2022-11-22T08:59+0300

türkiye

istanbul

sahte içki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/bursada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-4e-yukseldi-1063477230.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, sahte içki