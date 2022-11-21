https://sputniknews.com.tr/20221121/yuvacik-baraji-alarm-veriyor-1063681050.html
Yuvacık Barajı alarm veriyor
Yuvacık Barajı alarm veriyor
Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Eskiden su altında kalan köprüler de seviyenin düşmesiyle birlikte ortaya... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T14:09+0300
2022-11-21T14:09+0300
2022-11-21T14:09+0300
yaşam
türkiye
su
yağış
baraj
yuvacık barajı
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Kocaeli'de sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü. Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı su seviyesiyle alarm vermeye başladı.Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19’a kadar geriledi. Havadan görüntülenen barajdaki seviye gözler önüne serildi. Görüntülerde barajın büyük bir kısmının kuruduğu görülürken, yıllar önce sular altında kalan köprü ise gün yüzüne çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/yusufeli-baraji-22-kasimda-acilacak-1063652009.html
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türkiye, su, yağış, baraj, yuvacık barajı
türkiye, su, yağış, baraj, yuvacık barajı
Yuvacık Barajı alarm veriyor
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Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Eskiden su altında kalan köprüler de seviyenin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.
Kocaeli'de sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü. Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı su seviyesiyle alarm vermeye başladı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19’a kadar geriledi. Havadan görüntülenen barajdaki seviye gözler önüne serildi. Görüntülerde barajın büyük bir kısmının kuruduğu görülürken, yıllar önce sular altında kalan köprü ise gün yüzüne çıktı.