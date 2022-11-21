https://sputniknews.com.tr/20221121/yuvacik-baraji-alarm-veriyor-1063681050.html

Yuvacık Barajı alarm veriyor

Yuvacık Barajı alarm veriyor

Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Eskiden su altında kalan köprüler de seviyenin düşmesiyle birlikte ortaya... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T14:09+0300

2022-11-21T14:09+0300

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yaşam

türkiye

su

yağış

baraj

yuvacık barajı

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Kocaeli'de sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü. Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı su seviyesiyle alarm vermeye başladı.Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19’a kadar geriledi. Havadan görüntülenen barajdaki seviye gözler önüne serildi. Görüntülerde barajın büyük bir kısmının kuruduğu görülürken, yıllar önce sular altında kalan köprü ise gün yüzüne çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20221120/yusufeli-baraji-22-kasimda-acilacak-1063652009.html

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türkiye, su, yağış, baraj, yuvacık barajı