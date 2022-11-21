https://sputniknews.com.tr/20221121/yunanistandan-turkiyeye-gece-gelme-gibi-bir-olumcul-hata-yapanlar-yeni-bir-maratonla-karsilasir-1063670410.html
Yunanistan'dan Türkiye'ye: Gece gelmek gibi bir ölümcül hata yapanlar yeni bir Maraton'la karşılaşır
Yunanistan'dan Türkiye'ye: Gece gelmek gibi bir ölümcül hata yapanlar yeni bir Maraton'la karşılaşır
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T09:49+0300
2022-11-21T09:49+0300
2022-11-21T09:52+0300
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Silahlı Kuvvetler Kutlamaları'nda yaptığı konuşmada Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, "Barış istiyoruz ve barış için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmasında, milattan önce 490 yılında Perslerin Yunanistan'ı işgal girişiminde bulunmasının ardından Yunan zaferiyle sonuçlanan Maraton Muharebesi'ne atıfta bulunan Floros konuşmasına şöyle devam etti:
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye
Yunanistan'dan Türkiye'ye: Gece gelmek gibi bir ölümcül hata yapanlar yeni bir Maraton'la karşılaşır
09:49 21.11.2022 (güncellendi: 09:52 21.11.2022) Abone ol
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasına gönderme yaparak, "(Gece) gelme' gibi ölümcül bir hata yapan herkes, yeni bir Maraton (muharebesiyle) karşı karşıya kalacak" dedi.
Silahlı Kuvvetler Kutlamaları'nda yaptığı konuşmada Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, "Barış istiyoruz ve barış için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, milattan önce 490 yılında Perslerin Yunanistan'ı işgal girişiminde bulunmasının ardından Yunan zaferiyle sonuçlanan Maraton Muharebesi'ne atıfta bulunan Floros konuşmasına şöyle devam etti:
"'(Gece) gelme' gibi ölümcül bir hata yapan herkes, yeni bir Maraton (muharebesi) yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin. Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile. Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik."