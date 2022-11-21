Yunanistan'dan Türkiye'ye: Gece gelmek gibi bir ölümcül hata yapanlar yeni bir Maraton'la karşılaşır

"'(Gece) gelme' gibi ölümcül bir hata yapan herkes, yeni bir Maraton (muharebesi) yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin. Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile. Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik."