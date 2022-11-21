https://sputniknews.com.tr/20221121/yalniz-gecen-uzun-geceler-icin-erkek-pelus-ayi-uretildi-horlamiyor-soylenmiyor-sinirlenmiyor-1063669260.html
'Yalnız geçen uzun geceler için' erkek peluş ayı üretildi: 'Horlamıyor, söylenmiyor, sinirlenmiyor'
'Yalnız geçen uzun geceler için' erkek peluş ayı üretildi: 'Horlamıyor, söylenmiyor, sinirlenmiyor'
Bulgaristan'da 'uzun yalnız gecelerde birilerinin kendilerine sarılmasına ihtiyaç duyanlar' için üretilen ayı başlı- insan bedeni peluş oyuncak kısa sürede çok... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T09:28+0300
2022-11-21T09:28+0300
2022-11-21T09:28+0300
dünya
bulgaristan
ayı
oyuncak
bekar
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Bulgaristan'da iş kadını Tonia Berdankova ve kızı Ina Marholeva tarafından 'birilerinin kendilerine sarılmasına ihtiyaç duyan yalnız insanlar' için kafası ayı, geri kalan kısmı insan bedeni şeklindeki büyük peluş bir oyuncak üretti. 'Puffy' adı verilen ve İngiliz bulvar gazetelerinin oldukça ilgisini çeken bu insan boyundaki peluşun internet sitesinde yazan tanıtım bilgisine göre Puffy 'her türden vücuda uyum sağlıyor ve gereken her zaman, özellikle de yalnız geçirilen uzun gecelerde duygusal destek vermeye de hazır bulunuyor. 160 dolara satılan Puffy'nin üreticileri peluşun aşina olunmayan görüntüsü ve 1.70 cm boyu yüzünden biraz tuhaf durduğunu ve alışmanın zaman alacağını düşünseler de çok yakında alıcıların artacağı ve bu yeni sahiplerinin Puffy'e sarılacağından emin. Puffy'nin üzerinde kıyafet olmayan bir versiyonu da bulunuyor. 'Yalnızlıktan korkan sıradan bir kadın tarafından üretilmiş çok kişisel bir ürün' olarak tarif edilen Puffy'nin avantajları arasında 'horlamaması, söylenip durmaması ve sinirlenmemesi' de var.Kızının geçen yaz kocasından ayrı kaldığı için zor zamanlar geçirdiğini, böyle bir peluş oyuncak üretme fikrinin de aklına o zaman geldiğini anlatan Berdankova, İngiliz Daily Mail sitesine verdiği demeçte, "Kızımı düşünüyordum, dünyada ne kadar çok kadının aynı sebepten yalnız olduğunu ve birilerinin fiziksel varlığına ihtiyaç duyduğunu düşünüyordum" dedi. Puffy'nin kadın versiyonunu yapmayı ise şimdilik düşünmediğini belirten ve "Bana kalırsa kadınlar böyle bir şeye ihtiyaç duyduklarını daha çok itiraf edebiliyor" diyen Berdankova oyuncağa en çok ABD, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden talep olduğunu açıkladı.
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bulgaristan, ayı, oyuncak, bekar
bulgaristan, ayı, oyuncak, bekar
'Yalnız geçen uzun geceler için' erkek peluş ayı üretildi: 'Horlamıyor, söylenmiyor, sinirlenmiyor'
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Bulgaristan'da 'uzun yalnız gecelerde birilerinin kendilerine sarılmasına ihtiyaç duyanlar' için üretilen ayı başlı- insan bedeni peluş oyuncak kısa sürede çok sayıda habere konu oldu. 'Puffy' adlı oyuncağın üreticisi şimdilik peluşun kadın versiyonunu yapmayı düşünmüyor. Oyuncağa İskandinav ülkeleri, İngiltere ve ABD'den büyük rağbet var.
Bulgaristan'da iş kadını Tonia Berdankova ve kızı Ina Marholeva tarafından 'birilerinin kendilerine sarılmasına ihtiyaç duyan yalnız insanlar' için kafası ayı, geri kalan kısmı insan bedeni şeklindeki büyük peluş bir oyuncak üretti.
'Puffy' adı verilen ve İngiliz bulvar gazetelerinin oldukça ilgisini çeken bu insan boyundaki peluşun internet sitesinde yazan tanıtım bilgisine göre Puffy 'her türden vücuda uyum sağlıyor ve gereken her zaman, özellikle de yalnız geçirilen uzun gecelerde duygusal destek vermeye de hazır bulunuyor.
160 dolara satılan Puffy'nin üreticileri peluşun aşina olunmayan görüntüsü ve 1.70 cm boyu yüzünden biraz tuhaf durduğunu ve alışmanın zaman alacağını düşünseler de çok yakında alıcıların artacağı ve bu yeni sahiplerinin Puffy'e sarılacağından emin. Puffy'nin üzerinde kıyafet olmayan bir versiyonu da bulunuyor.
'Yalnızlıktan korkan sıradan bir kadın tarafından üretilmiş çok kişisel bir ürün' olarak tarif edilen Puffy'nin avantajları arasında 'horlamaması, söylenip durmaması ve sinirlenmemesi' de var.
Kızının geçen yaz kocasından ayrı kaldığı için zor zamanlar geçirdiğini, böyle bir peluş oyuncak üretme fikrinin de aklına o zaman geldiğini anlatan Berdankova, İngiliz Daily Mail sitesine verdiği demeçte, "Kızımı düşünüyordum, dünyada ne kadar çok kadının aynı sebepten yalnız olduğunu ve birilerinin fiziksel varlığına ihtiyaç duyduğunu düşünüyordum" dedi.
Puffy'nin kadın versiyonunu yapmayı ise şimdilik düşünmediğini belirten ve "Bana kalırsa kadınlar böyle bir şeye ihtiyaç duyduklarını daha çok itiraf edebiliyor" diyen Berdankova oyuncağa en çok ABD, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden talep olduğunu açıkladı.