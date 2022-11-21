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Türkiye’de düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sona erdi
Türkiye’de düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sona erdi
Ankara'da beş gün süren Rus Dili ve Edebiyatı Haftası bugün sona erdi. Hafta kapsamında gerçekleştirilen konferans etkinliklerine 30 ülkeden yaklaşık 300 kişi... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
rusça
rus dili ve edebiyatı
ankara
türkiye
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Ankara’daki Rus Merkezi’nde beş gün süreyle düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sırasında, Türkiye’de Rusça öğreniminin mevcut durumu ve geleceği değerlendirildi.Ankara’daki Rus Merkezi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi olmak üzere aynı anda iki platformda gerçekleştirilen 'Genç Çevirmenler Okulu' Ankaralı üniversite öğrencilerinin ilgi alanındaydı. Öğrenciler, Türki dillerden çeviri yapıldığı sırada karşılaşılan tipik zorluklara genel bakış sunan etkileşimli derslere büyük ilgi gösterdi.Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İspanya’dan etkinliklere şahsen veya video konferans yoluyla katılan uzmanlar raporlarını sundu. Toplamda konferans etkinliklerine 30 ülkeden yaklaşık 300 kişi katıldı.
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rusça, rus dili ve edebiyatı, ankara, türkiye
rusça, rus dili ve edebiyatı, ankara, türkiye

Türkiye’de düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sona erdi

21:03 21.11.2022 (güncellendi: 21:05 21.11.2022)
© Fotoğraf : Rus Evi AnkaraRus Dil ve Edebiyat Haftası
Rus Dil ve Edebiyat Haftası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© Fotoğraf : Rus Evi Ankara
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Ankara'da beş gün süren Rus Dili ve Edebiyatı Haftası bugün sona erdi. Hafta kapsamında gerçekleştirilen konferans etkinliklerine 30 ülkeden yaklaşık 300 kişi katıldı.
Ankara’daki Rus Merkezi’nde beş gün süreyle düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sırasında, Türkiye’de Rusça öğreniminin mevcut durumu ve geleceği değerlendirildi.
Ankara’daki Rus Merkezi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi olmak üzere aynı anda iki platformda gerçekleştirilen 'Genç Çevirmenler Okulu' Ankaralı üniversite öğrencilerinin ilgi alanındaydı. Öğrenciler, Türki dillerden çeviri yapıldığı sırada karşılaşılan tipik zorluklara genel bakış sunan etkileşimli derslere büyük ilgi gösterdi.
Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İspanya’dan etkinliklere şahsen veya video konferans yoluyla katılan uzmanlar raporlarını sundu. Toplamda konferans etkinliklerine 30 ülkeden yaklaşık 300 kişi katıldı.
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