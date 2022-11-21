https://sputniknews.com.tr/20221121/turkiyede-rus-dili-ve-edebiyati-haftasi-sona-erdi-1063693572.html

Türkiye’de düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sona erdi

Türkiye’de düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sona erdi

Ankara'da beş gün süren Rus Dili ve Edebiyatı Haftası bugün sona erdi. Hafta kapsamında gerçekleştirilen konferans etkinliklerine 30 ülkeden yaklaşık 300 kişi... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

rusça

rus dili ve edebiyatı

ankara

türkiye

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Ankara’daki Rus Merkezi’nde beş gün süreyle düzenlenen Rus Dili ve Edebiyatı Haftası sırasında, Türkiye’de Rusça öğreniminin mevcut durumu ve geleceği değerlendirildi.Ankara’daki Rus Merkezi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi olmak üzere aynı anda iki platformda gerçekleştirilen 'Genç Çevirmenler Okulu' Ankaralı üniversite öğrencilerinin ilgi alanındaydı. Öğrenciler, Türki dillerden çeviri yapıldığı sırada karşılaşılan tipik zorluklara genel bakış sunan etkileşimli derslere büyük ilgi gösterdi.Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İspanya’dan etkinliklere şahsen veya video konferans yoluyla katılan uzmanlar raporlarını sundu. Toplamda konferans etkinliklerine 30 ülkeden yaklaşık 300 kişi katıldı.

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rusça, rus dili ve edebiyatı, ankara, türkiye