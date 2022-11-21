https://sputniknews.com.tr/20221121/turkiyede-muhalefetin-rusyadaki-kuskulari-giderici-bir-tavir-takinmasi-lazim-1063735949.html

'Türkiye'de muhalefetin Rusya'daki kuşkuları giderici bir tavır takınması lazım'

'Türkiye'de muhalefetin Rusya'daki kuşkuları giderici bir tavır takınması lazım'

Moskova'daki Uluslararası Eşitlik ve Diyalog Konferansı izlenimlerini aktaran Merdan Yanardağ, Türkiye muhalefetinin 'Amerikancı ve NATO'cu yapısının endişe... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T22:51+0300

2022-11-21T22:51+0300

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eksen

ukrayna

ukrayna krizi

merdan yanardağ

yanardağ

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Rusya Federasyonu, Batı bloğunun Ukrayna krizi nedeniyle tecrit çabalarının devam ettiği bir ortamda Moskova'da dikkat çekici bir konferans düzenledi.Rusya'nın Dostları Grubu ile Kırım'ın Dostları Grubu'nun evsahipliğinde düzenlenen Uluslararası Eşitlik ve Diyalog Konferansı'na 40'dan fazla ülkeden akademisyenler, gazeteciler ve siyasetçiler katıldı.Türkiye'den Tele1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni ve Birgün Gazetesi yazarı Merdan Yanardağ, konferansa katılarak bir sunum yaptı. Yanardağ ile Rusya ve konferans izlenimlerini konuştuk.‘Doğuyu Batılı haber ajanslarının prizmasından izlemek Türkiye’nin ayıbıdır’Merdan Yanardağ’a göre, Moskova'daki konferans son derece faydalı oldu. Yanardağ, temaslarda farklı bakış açılarını öğrenme fırsatı bulduklarını aktarırken, Türkiye'de kamuouyunun özellikle Doğu ile, Rusya ve İran'la ilgili haberleri Batılı ajansların prizmasından öğrendiğini anımsatıp bunun 'Türkiye'nin ayıbı' olduğunu belirtti:'Rusya ayağa kalkmış, çok derli toplu bir ülkeydi'İzlenimlerini aktarırken, "Rusya ayağa kalkmış, çok derli toplu bir ülke. Ayağa kalkmış, dinamik, potansiyellerinin farkında olan bir ülke" vurgusu yapan Yanardağ, konferansa öncülük eden Muradov ve Puşkov gibi isimlerle temas fırsatı yakaladıklarını belirtti:'Türkiye muhalefetin bu olguyu dikkate alması gerektiği kanaatindeyim'Yanardağ, konferansta dile getirilenlerden Türkiye'nin ‘açmazları ve sorunlarının’ farkındalığı gördüklerini söyledi. Özellikle Türkiye muhalefetinin ‘Amerikancı’ ve 'NATO'cu' yapısının endişe kaynağı olduğunu belirten Yanardağ, muhalefetin bunu dikkate alması gerektiği görüşünü dile getirdi:'Kılıçdaroğlu’nun ABD, İngiltere, Almanya gibi Rusya'ya da gidebileceği, Rusya'nın büyük bir komşumuz olduğu unutulmamalı'Türkiye-Rusya ilişkilerinin Sovyetler birliği döneminden bu yana yakın bağlarla şekillendiğini, günümüzde de turizmden ticari işbirliğine uzanan gelişme içinde olduğunu anımsatan Yanardağ’a göre, muhalefet de kuşkuları giderici bir tavır takınmalı:'Nazizme karşı uluslararası bir birleşik cephenin oluşturulması gerektiği değerlendirmeleri var'Konferansın sonuç bildirisine dikkat çeken Yanardağ, özellikle Ukrayna ve neonazi hareketin yükselişiyle ortaya serilen Batı'nın ikiyüzlü tavrı karşısında neoliberal, sömürgeci ve emperyalizm karşıtı dil eşliğinde sola kayış bulunduğu görüşünde:'Rusya’da halkın Ukrayna konusunda kafaları çok net' Yanardağ, Moskova izlenimlerini aktarırken, "Rusya'da halkın Ukrayna konusunda kafası net" vurgusu yaptı. Yanardağ, Kırım heyetinden pek çok insanla temaslarını da aktarırken, din ve dil konusunda hiçbir sorun yaşanmadığı ve şu an başkentin iki isimli olması taleplerinin dile getirildiğini kaydetti:

ukrayna

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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