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Tilkiye işkenceye soruşturma
Tilkiye işkenceye soruşturma
Hakkari'de 3 çocuğun bir tilkiye işkence yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T14:21+0300
2022-11-21T14:21+0300
türkiye
işkence
hakkari
hayvan
hayvan hakları
tilki
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Yüksekova’nın bir köyünde çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 çocuk, yakaladıkları tilkiye işkence etti.3 çocuktan biri başından ip geçirdiği tilkiyi metrelerce sürükledikten sonra defalarca yerden yere vurdu. Diğer kişi de eline aldığı odunla tilkiye defalarca vurdu. Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepki çekti.Görüntüler üzerine Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtti.Açıklamada, "20.11.2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.
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işkence, hakkari, hayvan, hayvan hakları, tilki
işkence, hakkari, hayvan, hayvan hakları, tilki

Tilkiye işkenceye soruşturma

14:21 21.11.2022
© DHATilkiye işkenceye soruşturma
Tilkiye işkenceye soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© DHA
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Hakkari'de 3 çocuğun bir tilkiye işkence yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.
Yüksekova’nın bir köyünde çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 çocuk, yakaladıkları tilkiye işkence etti.
3 çocuktan biri başından ip geçirdiği tilkiyi metrelerce sürükledikten sonra defalarca yerden yere vurdu. Diğer kişi de eline aldığı odunla tilkiye defalarca vurdu. Cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Görüntüler üzerine Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtti.
Açıklamada, "20.11.2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.
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