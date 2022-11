The Walking Dead ekranlara veda etti

© AMC Öte yandan The Walking Dead evreni spin-off yapımlarla devam edecek. Yayınlanan ve yayınlanacak olan tüm spin-offlar ise şu şekilde: "Fear the Walking Dead – 8. sezon, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead, Maggie ve Negan’ı konu alan Dead City – 2023, Michonne and Rick – 2023"