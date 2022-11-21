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The Walking Dead ekranlara veda etti
The Walking Dead ekranlara veda etti
Robert Kirkman imzalı çizgi roman serisinden Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan The Walking Dead, 12 yılın ardından... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
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the walking dead, final, фото, dizi
the walking dead, final, фото, dizi

The Walking Dead ekranlara veda etti

13:50 21.11.2022 (güncellendi: 13:54 21.11.2022)
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Robert Kirkman imzalı çizgi roman serisinden Frank Darabont ve Angela Kang ikilisi tarafından televizyona uyarlanan The Walking Dead, 12 yılın ardından ekranlara veda etti.
© AMC/Jace DownsOn yıldan uzun bir süredir devam eden The Walking Dead 11. Sezon 24. bölümüyle veda etti.
The Walking Dead'den 12 yıl sonra ekranlara veda - Sputnik Türkiye
1/5
© AMC/Jace Downs
On yıldan uzun bir süredir devam eden The Walking Dead 11. Sezon 24. bölümüyle veda etti.
© AMC/Gene PageThe Walking Dead 11. sezon 24. bölüm, 90 dakikalık uzatılmış bir çalışma süresine sahip.
The Walking Dead'den 12 yıl sonra ekranlara veda - Sputnik Türkiye
2/5
© AMC/Gene Page
The Walking Dead 11. sezon 24. bölüm, 90 dakikalık uzatılmış bir çalışma süresine sahip.
© IGNKoronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan dizinin, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.
The Walking Dead'den 12 yıl sonra ekranlara veda - Sputnik Türkiye
3/5
© IGN
Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan dizinin, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.
© AMC/Curtis Bonds BakerDizinin yapımcılarından Angela Kang, Tv Line‘a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını söyledi: “Çok fazla tehlike var ve herkes başaramayacak.”
The Walking Dead'den 12 yıl sonra ekranlara veda - Sputnik Türkiye
4/5
© AMC/Curtis Bonds Baker
Dizinin yapımcılarından Angela Kang, Tv Line‘a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını söyledi: “Çok fazla tehlike var ve herkes başaramayacak.”
© AMCÖte yandan The Walking Dead evreni spin-off yapımlarla devam edecek. Yayınlanan ve yayınlanacak olan tüm spin-offlar ise şu şekilde: "Fear the Walking Dead – 8. sezon, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead, Maggie ve Negan’ı konu alan Dead City – 2023, Michonne and Rick – 2023"
The Walking Dead'den 12 yıl sonra ekranlara veda - Sputnik Türkiye
5/5
© AMC
Öte yandan The Walking Dead evreni spin-off yapımlarla devam edecek. Yayınlanan ve yayınlanacak olan tüm spin-offlar ise şu şekilde: "Fear the Walking Dead – 8. sezon, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead, Maggie ve Negan’ı konu alan Dead City – 2023, Michonne and Rick – 2023"
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