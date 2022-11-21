The Walking Dead ekranlara veda etti

© AMC/Jace DownsOn yıldan uzun bir süredir devam eden The Walking Dead 11. Sezon 24. bölümüyle veda etti.
1/5
© AMC/Jace Downs
On yıldan uzun bir süredir devam eden The Walking Dead 11. Sezon 24. bölümüyle veda etti.
© AMC/Gene PageThe Walking Dead 11. sezon 24. bölüm, 90 dakikalık uzatılmış bir çalışma süresine sahip.
2/5
© AMC/Gene Page
The Walking Dead 11. sezon 24. bölüm, 90 dakikalık uzatılmış bir çalışma süresine sahip.
© IGNKoronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan dizinin, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.
3/5
© IGN
Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan dizinin, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.
© AMC/Curtis Bonds BakerDizinin yapımcılarından Angela Kang, Tv Line‘a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını söyledi: “Çok fazla tehlike var ve herkes başaramayacak.”
4/5
© AMC/Curtis Bonds Baker
Dizinin yapımcılarından Angela Kang, Tv Line‘a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını söyledi: “Çok fazla tehlike var ve herkes başaramayacak.”
© AMCÖte yandan The Walking Dead evreni spin-off yapımlarla devam edecek. Yayınlanan ve yayınlanacak olan tüm spin-offlar ise şu şekilde: "Fear the Walking Dead – 8. sezon, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead, Maggie ve Negan’ı konu alan Dead City – 2023, Michonne and Rick – 2023"
5/5
© AMC
Öte yandan The Walking Dead evreni spin-off yapımlarla devam edecek. Yayınlanan ve yayınlanacak olan tüm spin-offlar ise şu şekilde: "Fear the Walking Dead – 8. sezon, The Walking Dead: World Beyond, Tales of the Walking Dead, Maggie ve Negan’ı konu alan Dead City – 2023, Michonne and Rick – 2023"