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Taksim'de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili 1 gözaltı
Taksim'de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili 1 gözaltı
İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T03:36+0300
2022-11-21T03:36+0300
türkiye
taksim
istiklal caddesi
gözaltı
video
arap
arapça
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Taksim İstiklal Caddesi'nde 3 kişinin ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğu belirtildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı ve şüpheli A.A'nın Beyoğlu ilçesinde kaldığı otelde yakalandığı bildirildi.Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesapları incelendiğinde, başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 6 Kasım'da video paylaşımı yaptıkları görüldüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada, yakalanan şüpheli A.A'nın adli makamlara sevk edildiği ve konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-savciligin-sevk-yazisinin-detaylarina-ulasildi-1063615437.html
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taksim, istiklal caddesi, gözaltı, video, arap, arapça
taksim, istiklal caddesi, gözaltı, video, arap, arapça

Taksim'de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili 1 gözaltı

03:36 21.11.2022
© Fotoğraf : TikTok İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan 3 kişiden biri gözaltına alındı.
İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan 3 kişiden biri gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© Fotoğraf : TikTok
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İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan 3 kişiden biri gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Taksim İstiklal Caddesi'nde 3 kişinin ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemlerde bulunduğu belirtildi.
Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı ve şüpheli A.A'nın Beyoğlu ilçesinde kaldığı otelde yakalandığı bildirildi.
Videoda yer alan kişilerin sosyal medya hesapları incelendiğinde, başka bir sosyal medya platformunda aynı görüntülerle aynı yerde ve aynı kıyafetlerle 6 Kasım'da video paylaşımı yaptıkları görüldüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Her ne kadar görüntüler 13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamayla alay eder gibi bir düşünce oluşturup toplumda infial yaratsa da videonun patlamadan önce 06.11.2022 tarihinde paylaşım yapıldığı görülmüştür. Ayrıca videoda görülen şapkalı şahıs F.R.’nın 08.11.2022 ve A.O.’nun 10.11.2022 tarihlerinde ülkemizden çıkış yaptıkları, bu sebeple ilgili videonun bilinen patlama olayıyla ilgili olmadığı anlaşılmıştır."
Açıklamada, yakalanan şüpheli A.A'nın adli makamlara sevk edildiği ve konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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18 Kasım, 21:52
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