Sputnik spor yorumcularına sordu: Neden kupayı kaldıranlar genelde Avrupa ülkesi?

Güney Kore-Japonya ortaklığında düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Brezilya, Dünya Kupası'nı son 20 yılda kazanan tek Avrupa dışı ülke oldu.



İspanyol futbol araştırmacısı Juan Pablo Aguila, Avrupa'nı 80'lerden bu yana 'futbolun Mekke'si' haline geldiğini ve bu özelliğini koruduğunu belirtti.



Sputnik'e demeç veren Aguila, "İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya dünyanın her yerinden en iyi futbolcuları çekiyor, gezegenin tüm bölgelerinden yetenekler o ülkelerde toplanıyor. Zira AB koşulları, genç Avrupalı yeteneklerin ligler arasında transfer yapmasına izin veriyor ve bu da milli takımları güçlendiriyor" dedi.



Bir diğer spor yorumcusu Fernando Schwartz, ülkelerin ekonomik potansiyelinin bu ülkelerin milli takımlarının başarısında önemli bir rol oynadığını ancak sürprize de yer olduğunu kaydetti.



Schwartz, Almanya'nın başarısız bir turnuva geçirdiği Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın finale çıkarak bir sürprize imza attığını anımsattı.



2018 Dünya Kupası'nı Hırvatistan'ın 4-2 mağlup eden yine bir Avrupa ülkesi Fransa kazanmıştı.