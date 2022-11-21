https://sputniknews.com.tr/20221121/spor-yazari-aksar-fifa-cikar-amacli-suc-orgutune-donustu-1063711384.html

Spor yazarı Akşar: FIFA çıkar amaçlı suç örgütüne dönüştü

Spor yazarı Akşar: FIFA çıkar amaçlı suç örgütüne dönüştü

Spor yazarı Tuğrul Akşar, “FIFA yozlaşmış ve kriminalleşmiş bir durumda. FIFA bir spor örgütü olmaktan çok çıkar amaçlı bir suç örgütüne dönüştü. Çünkü... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T20:52+0300

2022-11-21T20:52+0300

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2022 dünya kupası

katar

futbol

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21.11.2022 ANLAT BANA 21.11.2022 ANLAT BANA

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, diğer organizasyonların aksine futbolla değil birçok farklı konuyla masaya yatırılıyor. Katar’ın insan haklarını ihlal eden ülkelerden biri olduğu iddiası ve buna rağmen organizasyonun bu ülkeye verilmesiyle FIFA’nın rüşvet aldığı söylentileri tüm dünyada konuşuluyor. Konuyla ilgili Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına katılan futbolekonomi.com yazarı Tuğrul Akşar değerlendirmelerde bulundu.İlk olarak organizasyonun şarkısı ve açılış törenini değerlendiren Akşar, “Dünya kupası müziğini şark tipi buldum. Futbol evrensel bir oyun ama burada yerel ve lokal motifler daha ön plana çıkıyor. Sadece müzik değil, organizasyonun maskotundan tutun da kılıçlı gösterilere kadar yerellik var. Tabii ki yerellik olmalı ama 23 ülkenin katıldığı turnuvada futbolun evrenselliğinün daha farklı bir şekilde yansıtılabileceğini düşünüyorum.” dedi.‘Futbolun evrensel değeri 100 milyar doların üzerinde’Futbol ekonomisinin büyüklüğüne dikkati çeken Akşar, “Avrupa futbolunun büyüklüğü 28-29 milyar Euro civarında. Dolayısıyla Avrupa futbolunun dünya futbolunun toplam gelirlerinin 3’te 2’lik kısmını üretiyor. Buradan hareket edecek olursak dünya genelinde 45-46 milyar euroya ulaşan bir büyüğü futbol kendisi üretiyor. Bunun diğer sektörlerle ilişkisi göz önüne alındığında ise 100 milyar euronun üzerine çıkan bir değerden söz ediyoruz. Turizmi, elektroniği, sosyal medyası, tekstili… Birçok sektörün dışsal etkisini göz önüne aldığımızda bu değer 2-3 ile çarpılabilir” dedi.‘Dünya futbolunun en üst yönetimi FIFA yozlaşmış ve kriminalleşmiş bir durumda’“Futbol asla sadece futbol değil” sözünün işin ekonomik tarafından daha fazlasını ifade ettiğini kaydeden Akşar, “Esas itibarıyla bakıldığında futbol artık 22 kişinin topun peşinden koştuğu bir oyun değil. Futbol örgütlerine bakmak lazım, merkezi örgütlenmelerin yapısına bakmak lazım, siyasetin futbola etkisine bakmak lazım, bu tür organizasyonları yapan ülkelere ve organizasyonların bu ülkelere nasıl verildiğine bakmak lazım. 11 kilometrekarelik bir alanda 2.9 milyon nüfusu olan Katar’a bu organizasyonun hangi anlamda, hangi sebeple verildiğine bakmak lazım. Buradan baktığınız zaman sadece olayın 22 kişiden ve topun yuvarlak olmasından ibaret olmadığını anlayabilirsiniz. Ancak futbolun bu şekilde anılması güzel oyunu ve masumiyeti zedeliyor. Bunu yapan da maalesef dünyanın en üst çatısını oluşturan futbol örgütlenmesi FIFA, UEFA ve diğer kuruluşlar. Bugün o kadar büyük bir parasal gelir yaratılıyor ki, o gelirin yaratılmasından çok, gelirin paylaşılması ortaya bu tür etkenlerin çıkmasına yol açıyor. Nitekim bugün dünya futbolunun en üst yönetimi FIFA yozlaşmış ve kriminalleşmiş bir durumda. FIFA bir spor örgütü olmaktan çok çıkar amaçlı bir suç örgütüne dönüştü. Bunu ben söylemiyorum, Amerika Adalet Bakanlığı’nın 2015 yılında başlattığı ve FBI’nın devam ettirdiği soruşturma tutanakları söylüyor. Çünkü yöneticileri rüşvet alıyor, veriyor, yolsuzluk yapıyor, vergi kaçırıyor, oy satın alıyor, futbolun ismini kullanarak kişisel çıkar sağlıyor ve politik anlamda ilişki kurup nüfuz alanları genişletiyorlar. Bunlar benim tabirim değil, ABD Adalet Bakanlığının tutanaklara geçmiş ifadeleri. Nitekim bunun altını şöyle doldurabilirim, 2014-2015 yılında başlatılan soruşturma ile birlikte futbolun bozulması ve deforme olmasında, yolsuzluğun zirve yaptığı bir dönemin yöneticisi Sepp Blatter’e FBI, ya içeri gireceksin ya bu işi bırakacaksın dedi ve o da bıraktı. Yine FIFA yönetim kurulu üyelerinin 6 tanesi içeri girdi, bir kısmı kefaletle bırakıldı” şeklinde konuştu.‘FIFA Katar’dan 880 milyon dolar para almış’FIFA’nın Katar bütçesiyle alakalı bir rakam yayınladığına dikkat çeken Akşar, “4.6 milyar dolarlık bir kazanç beklediğini duyurdu. 4.6 milyar dolarlık gelirden 1.6 milyar dolar kâr elde edileceği ifade edilmiş. Hangi sektörde böyle bir kâr oranı var? O zaman ne oluyor, bu ekonomik anlamlı bir örgüt haline dönüyor. Spordan uzaklaşmış, parasallaşmış… Bankalarda 2 milyar dolarlık nakit rezervi olan ve bu parayı futbola harcaması gereken FIFA, pandemi döneminde de gördük ki kulüplere bir kuruş para aktarmıyor. Bu yönetimin varlık nedeni futbol ama futbolun sırtından para kazanan bir asalak. Orada biriken paraların denetim dışı olması ve paydaşların hesap soramayışı nedeniyle toplanılan paraların çarçur edilip kişisel amaçlar uğruna kullanılması Katar olayıyla patladı. Katar bu işe 880 milyon dolar para ödemiş. Sadece FIFA’ya yapılan bu ödemelerin dışında FIFA yönetim kurulu üyelerine de 1,5 milyon dolar ödendiğini eski yönetim kurulu üyeleri itiraf ettiler” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221116/turkiye-ari-yetistiricileri-merkez-birligi-baskani-balin-maliyeti-1-yilda-25ten-80-liraya-cikti--1063559948.html

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