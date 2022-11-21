https://sputniknews.com.tr/20221121/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-kosova-basbakani-kurti-bugun-brukselde-bir-araya-gelecek--1063664067.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Kosova Başbakanı Kurti bugün Brüksel’de bir araya gelecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Kosova Başbakanı Kurti bugün Brüksel’de bir araya gelecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T00:36+0300

2022-11-21T00:36+0300

2022-11-21T00:36+0300

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, acil olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun Yüksek Düzeyli Toplantısı yapılacağı ifade edildi. Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belgrad-Priştine Diyaloğu ve diğer Batı Balkan bölgesel meselelerinden sorumlu AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti’i katılacak. Açıklamada, “Yüksek Temsilci, saat 08.00'den itibaren her bir liderle ayrı ayrı ardından ortak bir toplantı yapacak. Acil durum toplantısının odak noktası, araç plakaları ve Kosovalı Sırpların Kosova kurumlarına dönüşü üzerinde durularak, mevcut krizden bir çıkış yolu bulmak ve sahada daha fazla gerilimi önlemek olacak” denildi. Toplantıların ardından Borrell’in basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi. Kosova-Sırbistan gerginliğiKosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda 'Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi' ve 'Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi' ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.Kosova tarafı, son olarak yasadışı olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosova tarafı pazartesi itibariyle araç sahiplerine para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

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aleksandr vucic, kosova, sırbistan, albin kurti