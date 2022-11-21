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https://sputniknews.com.tr/20221121/rusyadaki-evler-ihalar-icin-inis-pistleriyle-donatilabilir-1063691944.html
Rusya’da evler İHA’lar için iniş pistleriyle donatılabilir
Rusya’da evler İHA’lar için iniş pistleriyle donatılabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov’un, imzasını taşıyan karar metinine göre Rusya'da insansız hava araçları (İHA) için binalar iniş... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T19:45+0300
2022-11-21T19:46+0300
rusya
dünya
denis manturov
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, insansız hava araçları (İHA) için şehir altyapısını oluşturma çalışmalarını başlatma emrini verdi. Proje, Rusya İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve devlet kurumu VEB.RF tarafından uygulanacak.İzvestiya gazetesinin haberine göre, Manturov’un imzasını taşıyan kararın metninde, “İnsansız hava araçları ile kargo taşımacılığı için terminal altyapısının yerleştirilmesi olasılığının öngörüldüğü binaların ve çevresindeki arazilerin payını üç yıllık vadede artırmayı amaçlayan teklifler hazırlansın ve hükümete sunulsun” ifadesine yer verildi.Rusya İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’ndan gazeteye yapılan açıklamada, projenin uygulanması için, binaların yapımı ve işletmeye alınması prosedürüne ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması ve İHA’lar için pistleri yerleştirme kriterlerinin geliştirilmesi gerektiği anlatıldı. Bakanlık, inşaatçıları yeni projelerine gereken altyapıyı dahil etmeye teşvik edecek tedbirler üzerinde de çalışacak.
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rusya, denis manturov, insansız hava aracı (iha)
rusya, denis manturov, insansız hava aracı (iha)

Rusya’da evler İHA’lar için iniş pistleriyle donatılabilir

19:45 21.11.2022 (güncellendi: 19:46 21.11.2022)
© SputnikRusya'nın Orion İHA’sı
Rusya'nın Orion İHA’sı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
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Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov’un, imzasını taşıyan karar metinine göre Rusya'da insansız hava araçları (İHA) için binalar iniş pistleriyle donatılabilecek.
Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, insansız hava araçları (İHA) için şehir altyapısını oluşturma çalışmalarını başlatma emrini verdi.
Proje, Rusya İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve devlet kurumu VEB.RF tarafından uygulanacak.
İzvestiya gazetesinin haberine göre, Manturov’un imzasını taşıyan kararın metninde, “İnsansız hava araçları ile kargo taşımacılığı için terminal altyapısının yerleştirilmesi olasılığının öngörüldüğü binaların ve çevresindeki arazilerin payını üç yıllık vadede artırmayı amaçlayan teklifler hazırlansın ve hükümete sunulsun” ifadesine yer verildi.
Rusya İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’ndan gazeteye yapılan açıklamada, projenin uygulanması için, binaların yapımı ve işletmeye alınması prosedürüne ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması ve İHA’lar için pistleri yerleştirme kriterlerinin geliştirilmesi gerektiği anlatıldı.
Bakanlık, inşaatçıları yeni projelerine gereken altyapıyı dahil etmeye teşvik edecek tedbirler üzerinde de çalışacak.
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