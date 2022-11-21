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Putin: Dünya gıda pazarındaki dengesizlikte Batı'nın sorumluluğu var
Putin: Dünya gıda pazarındaki dengesizlikte Batı'nın sorumluluğu var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin izlediği maceraperest ve profesyonellikten uzak politikaların dünya gıda piyasasında dengesizliğe... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T18:46+0300
2022-11-21T18:46+0300
dünya
vladimir putin
rusya
gıda
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Rus hükümet ve özel sektörlerinin temsilcileriyle video konfeans yöntemiyle bir toplantı yapan Putin, "Biz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Abartmadan söylüyorum, bazı Batılı ülkelerin maceraperest, profesyonellikten uzak politikalarının yarattığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.Putin, Rusya'nın ulusal gıda güvenliğini en önemli parametrelerin birçoğunda sağladığını ve daha önce tarım sektörünü ve sektördeki bilimsel faaliyetleri desteklemek için alınan kararların işe yaradığını ifade etti.Bu arada Putin, Rusya'nın tarım sektörünü geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Rusya lideri, "Toprak ve diğer kaynaklarımız göz önüne alındığında, sektörün daha fazla gelişme potansiyeli çok büyük. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi için tohum ve ürün cinsi fonu gibi hassas alanda konumumuzu güçlendirmek, somut ilerleme ve azami düzeyde bağımsızlık sağlamak bizim için kritik öneme sahiptir" vurgusu yaptı.
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vladimir putin, rusya, gıda
vladimir putin, rusya, gıda

Putin: Dünya gıda pazarındaki dengesizlikte Batı'nın sorumluluğu var

18:46 21.11.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı Batılı ülkelerin izlediği maceraperest ve profesyonellikten uzak politikaların dünya gıda piyasasında dengesizliğe yol açtığını ifade etti.
Rus hükümet ve özel sektörlerinin temsilcileriyle video konfeans yöntemiyle bir toplantı yapan Putin, "Biz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ve dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyoruz. Abartmadan söylüyorum, bazı Batılı ülkelerin maceraperest, profesyonellikten uzak politikalarının yarattığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

Putin, Rusya'nın ulusal gıda güvenliğini en önemli parametrelerin birçoğunda sağladığını ve daha önce tarım sektörünü ve sektördeki bilimsel faaliyetleri desteklemek için alınan kararların işe yaradığını ifade etti.

Bu arada Putin, Rusya'nın tarım sektörünü geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Rusya lideri, "Toprak ve diğer kaynaklarımız göz önüne alındığında, sektörün daha fazla gelişme potansiyeli çok büyük. Bu potansiyelin hayata geçirilmesi için tohum ve ürün cinsi fonu gibi hassas alanda konumumuzu güçlendirmek, somut ilerleme ve azami düzeyde bağımsızlık sağlamak bizim için kritik öneme sahiptir" vurgusu yaptı.
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