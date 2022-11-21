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https://sputniknews.com.tr/20221121/politico-ab-ve-abd-arasinda-ticaret-savasi-cikabilir-1063692053.html
Politico: AB ve ABD arasında ticaret savaşı çıkabilir
Politico: AB ve ABD arasında ticaret savaşı çıkabilir
Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’de 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek enflasyonu düşürmeye yönelik yasaya cevap vermeye hazırlandığı ve değerlendirdiği... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T19:43+0300
2022-11-21T19:56+0300
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Hans Von Der Burchard imzalı yazıda, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın “Washington’un barış anlaşması teklif etmediğinden hayal kırıklığı yaşadığı” ifade edildi.Burchard, “Avrupa’nın endişeleri, ABD’de ‘yeşil’ işletmelere destek amaçlayan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan 369 milyar dolarlık yardım ve vergi indirimlerini öngören paket yasayla ilgili” diye yazdı.Başkan Joe Biden, geçen ağustos ayında, ABD’de açılan işletmelere enerjinin sağlanması alanında vergi indirimlerini ve diğer kolaylıklar öngören ‘enflasyonu düşürme’ yasa tasarısını imzaladı.Yazıda, “Avrupalılar için sorun şu ki, Washington’un planı şirketleri yatırımlarını Avrupa’dan çekmeye itecek ve müşterileri ABD yapımı elektrikli arabalar almaya teşvik edecek ve bu, Fransa ve Almanya gibi AB’nin büyük oto üreticilerini öfkelendiriyor” diye kaydedildi.Almanya’nın “açık panik halinde olduğu”, çünkü birkaç önde gelen şirketinin, yüksek enerji fiyatları bağlamında, yurt içindeki işlemlerini azaltarak diğer ülkelere yatırımları artırdığı anlatıldığı yazıda, “Ancak ateşkes pek mümkün görünmüyor. Bu tartışma şimdi kontrolden çıkarsa, kuşatma altındaki Avrupalıları korkutacak bir ticaret savaşına yol açacak” ifadesine yer verildi.Avrupa’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurabileceğini ama bu adımın “sembolik” önem taşıdığını belirten Burchard, çatışmanın Başkan Donald Trump döneminde yaşanan “kısasa kısas” şeklindeki fiyat savaşına kolayca dönüşebileceğini kaydetti.Avrupa’nın ayrıca açık fiyat savaşı yerine ABD’yle klasik serbest ticaret kurallarından vazgeçişi değerlendirdiği anlatılan yazıda, bu adımın, güneş paneli ve akü üretimi gibi sektörlerini aktif olarak geliştirme hidrojen teknolojilerinin gelişimini hızlandırma amacıyla Avrupa sanayisine devlet yatırımlarının yapılmasını öngörüyor.Daha önce Avrupa sanayisine devlet fonlarını sağlamayı sadece Fransa savunurken şimdi Alman siyasilerin de ABD’yle görüşmelerin bir sonuç vermemesi durumunda bu fikre daha fazla eğilebileceği kaydedilen yazıda, “Biden, giderek olasılığı azalan ateşkes için zamanı daralıyor” dendi.
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Politico: AB ve ABD arasında ticaret savaşı çıkabilir

19:43 21.11.2022 (güncellendi: 19:56 21.11.2022)
© AP PhotoABD - Avrupa Birliği (AB)
ABD - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AP Photo
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Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’de 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek enflasyonu düşürmeye yönelik yasaya cevap vermeye hazırlandığı ve değerlendirdiği tedbirlerin Transatlantik ticaret savaşına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Hans Von Der Burchard imzalı yazıda, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın “Washington’un barış anlaşması teklif etmediğinden hayal kırıklığı yaşadığı” ifade edildi.
Burchard, “Avrupa’nın endişeleri, ABD’de ‘yeşil’ işletmelere destek amaçlayan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan 369 milyar dolarlık yardım ve vergi indirimlerini öngören paket yasayla ilgili” diye yazdı.
Başkan Joe Biden, geçen ağustos ayında, ABD’de açılan işletmelere enerjinin sağlanması alanında vergi indirimlerini ve diğer kolaylıklar öngören ‘enflasyonu düşürme’ yasa tasarısını imzaladı.
Yazıda, “Avrupalılar için sorun şu ki, Washington’un planı şirketleri yatırımlarını Avrupa’dan çekmeye itecek ve müşterileri ABD yapımı elektrikli arabalar almaya teşvik edecek ve bu, Fransa ve Almanya gibi AB’nin büyük oto üreticilerini öfkelendiriyor” diye kaydedildi.
Almanya’nın “açık panik halinde olduğu”, çünkü birkaç önde gelen şirketinin, yüksek enerji fiyatları bağlamında, yurt içindeki işlemlerini azaltarak diğer ülkelere yatırımları artırdığı anlatıldığı yazıda, “Ancak ateşkes pek mümkün görünmüyor. Bu tartışma şimdi kontrolden çıkarsa, kuşatma altındaki Avrupalıları korkutacak bir ticaret savaşına yol açacak” ifadesine yer verildi.
Avrupa’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurabileceğini ama bu adımın “sembolik” önem taşıdığını belirten Burchard, çatışmanın Başkan Donald Trump döneminde yaşanan “kısasa kısas” şeklindeki fiyat savaşına kolayca dönüşebileceğini kaydetti.
Avrupa’nın ayrıca açık fiyat savaşı yerine ABD’yle klasik serbest ticaret kurallarından vazgeçişi değerlendirdiği anlatılan yazıda, bu adımın, güneş paneli ve akü üretimi gibi sektörlerini aktif olarak geliştirme hidrojen teknolojilerinin gelişimini hızlandırma amacıyla Avrupa sanayisine devlet yatırımlarının yapılmasını öngörüyor.
Daha önce Avrupa sanayisine devlet fonlarını sağlamayı sadece Fransa savunurken şimdi Alman siyasilerin de ABD’yle görüşmelerin bir sonuç vermemesi durumunda bu fikre daha fazla eğilebileceği kaydedilen yazıda, “Biden, giderek olasılığı azalan ateşkes için zamanı daralıyor” dendi.
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