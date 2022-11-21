Orhan Gencebay: Türkiye tam bağımsızlık yolunda hızla ilerliyor

Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım.

Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da, Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor. Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da, Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor. Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum.