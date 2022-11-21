https://sputniknews.com.tr/20221121/messi-katar-2022-buyuk-hayalimi-gerceklestirmek-icin-son-firsat-1063693412.html
Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçekleştirmek için son fırsat
Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçekleştirmek için son fırsat
Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Messi, Katar 2022'nin oynadığı son Dünya Kupası olacağı için diğerlerinden farklı olduğunu söyledi. Messi, "Büyük hayalimi... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T20:41+0300
2022-11-21T20:41+0300
2022-11-21T20:41+0300
spor
lionel messi
dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791193_0:0:2340:1316_1920x0_80_0_0_730c65c8d0d03046f47106bdcade524b.jpg
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791193_79:0:2340:1696_1920x0_80_0_0_883fd6ca1e2d2a08183762c2ae2a4247.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lionel messi, dünya kupası
lionel messi, dünya kupası
Messi: Katar 2022, büyük hayalimi gerçekleştirmek için son fırsat
Abone ol
Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Messi, Katar 2022'nin oynadığı son Dünya Kupası olacağı için diğerlerinden farklı olduğunu söyledi. Messi, "Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım" dedi.
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz" diye konuştu.