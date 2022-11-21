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McGurk: 'Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz'
McGurk: 'Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz'
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Türkiye'nin hava operasyonlarıyla ilgili olarak "Türkiye sınırının güvenli... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T14:40+0300
2022-11-21T14:40+0300
dünya
abd
brett mcgurk
suriye
türkiye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
operasyon
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen bir güvenlik konferansında, Washginton'un 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki zor durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir şey yapılmamasını sağlamak istediğini' söyleyen McGurk, "Orada istikrarı sağlamaya çalışmak istiyoruz ve açıkçası Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz" dedi.
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abd, brett mcgurk, suriye, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon
abd, brett mcgurk, suriye, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon

McGurk: 'Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz'

14:40 21.11.2022
© AFP 2022 / Thaier al Sudani ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk
ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / Thaier al Sudani
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Türkiye'nin hava operasyonlarıyla ilgili olarak "Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen bir güvenlik konferansında, Washginton'un 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki zor durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir şey yapılmamasını sağlamak istediğini' söyleyen McGurk, "Orada istikrarı sağlamaya çalışmak istiyoruz ve açıkçası Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz" dedi.
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