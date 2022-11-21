https://sputniknews.com.tr/20221121/mcgurk-turkiye-sinirinin-guvenli-oldugundan-emin-olmak-istiyoruz-1063682996.html

McGurk: 'Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz'

McGurk: 'Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Türkiye'nin hava operasyonlarıyla ilgili olarak "Türkiye sınırının güvenli... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T14:40+0300

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dünya

abd

brett mcgurk

suriye

türkiye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

operasyon

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen bir güvenlik konferansında, Washginton'un 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki zor durumu istikrarsızlaştıracak hiçbir şey yapılmamasını sağlamak istediğini' söyleyen McGurk, "Orada istikrarı sağlamaya çalışmak istiyoruz ve açıkçası Türkiye sınırının güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz" dedi.

suriye

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abd, brett mcgurk, suriye, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon