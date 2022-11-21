https://sputniknews.com.tr/20221121/liberyali-diplomat-istanbul-havalimaninda-intihar-etti-1063685723.html

Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanı'nda intihar etti

Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanı'nda intihar etti

Diplomat pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, İstanbul Havalimanı'nda intihar etti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

liberya

diplomat

intihar

istanbul havalimanı

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Diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kkwame, eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.Taksiden inen Samuel Kkwame birkaç adım attıktan sonra 2 numaralı kapının bulunduğu alanda 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken diplomata ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kkwame, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

liberya

istanbul havalimanı

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liberya, diplomat, intihar, istanbul havalimanı