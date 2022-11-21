https://sputniknews.com.tr/20221121/liberyali-diplomat-istanbul-havalimaninda-intihar-etti-1063685723.html
Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanı'nda intihar etti
Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanı'nda intihar etti
Diplomat pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, İstanbul Havalimanı'nda intihar etti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:58+0300
2022-11-21T15:58+0300
2022-11-21T15:58+0300
yaşam
liberya
diplomat
intihar
istanbul havalimanı
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Diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kkwame, eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.Taksiden inen Samuel Kkwame birkaç adım attıktan sonra 2 numaralı kapının bulunduğu alanda 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken diplomata ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kkwame, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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liberya, diplomat, intihar, istanbul havalimanı
liberya, diplomat, intihar, istanbul havalimanı
Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanı'nda intihar etti
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Diplomat pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, İstanbul Havalimanı'nda intihar etti.
Diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kkwame, eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.
Taksiden inen Samuel Kkwame birkaç adım attıktan sonra 2 numaralı kapının bulunduğu alanda 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti.
Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken diplomata ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kkwame, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.