https://sputniknews.com.tr/20221121/kolombiyada-farc-ile-sinir-komandolari-arasinda-silahli-catisma-18-kisi-oldu-1063667307.html
Kolombiya'da FARC ile 'Sınır Komandoları' arasında silahlı çatışma: 18 ölü
Kolombiya'da FARC ile 'Sınır Komandoları' arasında silahlı çatışma: 18 ölü
Kolombiya'da, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle 'Sınır Komandoları' isimli silahlı grup arasında çıkan çatışmada 18... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T05:38+0300
2022-11-21T05:38+0300
2022-11-21T05:38+0300
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kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc)
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silahlı çatışma
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Putumayo yönetim merkezine bağlı Puerto Guzman kasabasındaki Los Pinos ile Las Delicias köylerinde çatışma çıktı.İki silahlı grup arasındaki çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.Puerto Guzman Belediye Başkanı Edison Gerardo Mora Rojas, açıklamasında, FARC ile 'Sınır Komandoları' arasındaki çatışmada 18 kişinin öldüğünü teyit etti.Rojas, cesetlerin adli tıp merkezine götürüldüğünü, hangi taraftan kaç kişinin öldüğünü henüz bilmediklerini söyledi.Yetkililer, çatışmalar nedeniyle bölgedeki güvenlik konseyinin durumu değerlendirmek üzere toplanacağını bildirdi.FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştıFARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220525/farc-lideri-gentil-duarte-venezuellada-olduruldu-1056680691.html
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kolombiya, farc, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), çatışma, ölü, silahlı çatışma
kolombiya, farc, kolombiya devrimci silahlı güçleri (farc), çatışma, ölü, silahlı çatışma
Kolombiya'da FARC ile 'Sınır Komandoları' arasında silahlı çatışma: 18 ölü
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Kolombiya'da, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle 'Sınır Komandoları' isimli silahlı grup arasında çıkan çatışmada 18 kişi öldü.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Putumayo yönetim merkezine bağlı Puerto Guzman kasabasındaki Los Pinos ile Las Delicias köylerinde çatışma çıktı.
İki silahlı grup arasındaki çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.
Puerto Guzman Belediye Başkanı Edison Gerardo Mora Rojas, açıklamasında, FARC ile 'Sınır Komandoları' arasındaki çatışmada 18 kişinin öldüğünü teyit etti.
Rojas, cesetlerin adli tıp merkezine götürüldüğünü, hangi taraftan kaç kişinin öldüğünü henüz bilmediklerini söyledi.
Yetkililer, çatışmalar nedeniyle bölgedeki güvenlik konseyinin durumu değerlendirmek üzere toplanacağını bildirdi.
FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı
FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etmişti.