https://sputniknews.com.tr/20221121/kilicdaroglundan-bakan-soyluya-200-bin-liralik-tazminat-davasi-1063686835.html

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmelerindeki ifadelerinden dolayı 200 bin TL'lik dava açtı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T16:44+0300

2022-11-21T16:44+0300

2022-11-21T16:44+0300

politika

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

chp

içişleri bakanlığı

hakaret

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri yargıya taşınıyor.Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında uyuşturucu ve kara para iddiaları üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ifadeleri nedeniyle Soylu hakkında dava açtıklarını duyurdu.Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-soyludan-imamoglu-hakkindaki-davaya-iliskin-aciklama-benim-actigim-bir-dava-da-degil-1063368688.html

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, chp, içişleri bakanlığı, hakaret