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Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası
Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmelerindeki ifadelerinden dolayı 200 bin TL'lik dava açtı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T16:44+0300
2022-11-21T16:44+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
chp
içişleri bakanlığı
hakaret
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri yargıya taşınıyor.Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında uyuşturucu ve kara para iddiaları üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ifadeleri nedeniyle Soylu hakkında dava açtıklarını duyurdu.Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-soyludan-imamoglu-hakkindaki-davaya-iliskin-aciklama-benim-actigim-bir-dava-da-degil-1063368688.html
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, chp, içişleri bakanlığı, hakaret
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, chp, içişleri bakanlığı, hakaret

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası

16:44 21.11.2022
© CHPCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da teknoloji şirketi Public IO yöneticileri ile toplantıda bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da teknoloji şirketi Public IO yöneticileri ile toplantıda bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© CHP
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmelerindeki ifadelerinden dolayı 200 bin TL'lik dava açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri yargıya taşınıyor.
Bakan Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında uyuşturucu ve kara para iddiaları üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ifadeleri nedeniyle Soylu hakkında dava açtıklarını duyurdu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:
"TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen 'Şerefsiz' hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200 bin liralık dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız."
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
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