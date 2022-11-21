https://sputniknews.com.tr/20221121/kievdeki-resmi-ukraynali-vandallarca-satilan-banksyden-tepki-size-sanat-verdim-karsiligi-bu-mu-1063674424.html

Kiev'deki resmi Ukraynalılarca satılan Banksy'den tepki: Size sanat verdim, karşılığı bu mu?

Kiev'deki resmi Ukraynalılarca satılan Banksy'den tepki: Size sanat verdim, karşılığı bu mu?

Ünlü İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, Kiev'de yaptığı bir duvar resminin parçalarının internet üzerinden satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü grafiti sanatçısı Banksy, Kiev yakınlarında yaptığı 7 duvar resminden en az birinin eBay üzerinden satışa çıkarıldığını bildirdi.Geçtiğimiz hafta yeni duvar resimlerini sevenleriyle paylaşan Banksy, Kiev'deki çalışmalarına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Paylaşımda Kiev'in kuzeybatısında bulunan Borodyanka şehrindeki yıkıntılar arasına resmedilen bir Banksy eserinin tanesi 50 dolara eBay üzerinden satışa çıkarılan parçalarının ekran görüntüleri yer alıyor. eBay ilanında söz konusu fiyatın pazarlığa açık olduğu belirtilirken, alıcılara satın alma süreciyle ilgili şu bilgi notu veriliyor:Geçtiğimiz perşembe günü Instagram sayfasında yayınladığı bir videoda Banksy, ilerleyen günlerde satışa çıkarılacağından habersiz olduğu resimlerini paylaşmıştı. Paylaşım, 1.2 milyondan fazla beğeni almıştı.

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