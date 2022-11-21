https://sputniknews.com.tr/20221121/kievdeki-resmi-ukraynali-vandallarca-satilan-banksyden-tepki-size-sanat-verdim-karsiligi-bu-mu-1063674424.html
Kiev'deki resmi Ukraynalılarca satılan Banksy'den tepki: Size sanat verdim, karşılığı bu mu?
Kiev'deki resmi Ukraynalılarca satılan Banksy'den tepki: Size sanat verdim, karşılığı bu mu?
Ünlü İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, Kiev'de yaptığı bir duvar resminin parçalarının internet üzerinden satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T12:03+0300
2022-11-21T12:03+0300
2022-11-21T12:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
banksy
ebay
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Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü grafiti sanatçısı Banksy, Kiev yakınlarında yaptığı 7 duvar resminden en az birinin eBay üzerinden satışa çıkarıldığını bildirdi.Geçtiğimiz hafta yeni duvar resimlerini sevenleriyle paylaşan Banksy, Kiev'deki çalışmalarına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Paylaşımda Kiev'in kuzeybatısında bulunan Borodyanka şehrindeki yıkıntılar arasına resmedilen bir Banksy eserinin tanesi 50 dolara eBay üzerinden satışa çıkarılan parçalarının ekran görüntüleri yer alıyor. eBay ilanında söz konusu fiyatın pazarlığa açık olduğu belirtilirken, alıcılara satın alma süreciyle ilgili şu bilgi notu veriliyor:Geçtiğimiz perşembe günü Instagram sayfasında yayınladığı bir videoda Banksy, ilerleyen günlerde satışa çıkarılacağından habersiz olduğu resimlerini paylaşmıştı. Paylaşım, 1.2 milyondan fazla beğeni almıştı.
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ukrayna krizi, ukrayna, banksy, ebay
ukrayna krizi, ukrayna, banksy, ebay
Kiev'deki resmi Ukraynalılarca satılan Banksy'den tepki: Size sanat verdim, karşılığı bu mu?
12:03 21.11.2022 (güncellendi: 12:24 21.11.2022) Abone ol
Ünlü İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, Kiev'de yaptığı bir duvar resminin parçalarının internet üzerinden satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.
Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü grafiti sanatçısı Banksy, Kiev yakınlarında yaptığı 7 duvar resminden en az birinin eBay üzerinden satışa çıkarıldığını bildirdi.
Geçtiğimiz hafta yeni duvar resimlerini sevenleriyle paylaşan Banksy, Kiev'deki çalışmalarına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ukraynalı vandallar iznim olmadan çalışmalarımı eBay üzerinden satmaya başladı. Size sanat verdim, sizin verdiğiniz karşılık bu mu?"
Paylaşımda Kiev'in kuzeybatısında bulunan Borodyanka şehrindeki yıkıntılar arasına resmedilen bir Banksy eserinin tanesi 50 dolara eBay üzerinden satışa çıkarılan parçalarının ekran görüntüleri yer alıyor.
eBay ilanında söz konusu fiyatın pazarlığa açık olduğu belirtilirken, alıcılara satın alma süreciyle ilgili şu bilgi notu veriliyor:
"200 dolarlık geri ödeme için parayı gönderin ve hangi parçayı istediğinizi söyleyin."
Geçtiğimiz perşembe günü Instagram sayfasında yayınladığı bir videoda Banksy, ilerleyen günlerde satışa çıkarılacağından habersiz olduğu resimlerini paylaşmıştı. Paylaşım, 1.2 milyondan fazla beğeni almıştı.