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https://sputniknews.com.tr/20221121/kazakistandaki-cumhurbaskanligi-seciminde-tokayev-yuzde-80in-uzerindeki-oy-oranlariyla-onde-1063663464.html
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Tokayev yüzde 80'in üzerindeki oy oranlarıyla önde
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Tokayev yüzde 80'in üzerindeki oy oranlarıyla önde
Kazakistan'da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yüzde 80'in... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T00:00+0300
2022-11-21T00:00+0300
kasım cömert tokayev
seçim
dünya
kazakistan
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Kazakistan'da seçimlere ilişkin ilk sandık çıkış anketini, Açık Toplum Uluslararası Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü paylaştı.Enstitünün, ülkenin farklı bölgelerinde 304 binden fazla Kazakistan vatandaşıyla sandık çıkışı yaptığı anket sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev, yüzde 82,45'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı.Diğe adaylar yüzde 2 ila 3 oranında oya sahip olurken, yüzde 5,2 oranında 'hayır' anlamına gelen 'hepsine karşı' seçeneği için oy kullanıldı.Amanat Partisi Toplum Politikası Enstitüsü tarafından yaklaşık 600 sandıkta yapılan diğer ankette de Tokayev, yüzde 85,52 oranında seçmenin oyunu alarak birinci oldu.Kapsamlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü de ülke genelinde kurulan 379 sandıkta oyunu kullanan 482 bin vatandaşla sandık çıkışı anket yaptı.Söz konusu anketlerin sonuçlarında, Tokayev'in yüzde 82,02'lik oy oranıyla diğer 5 adaydan açık ara önde olduğu bildirildi.Tokayev, sandık çıkış anketlerinin sonuçları sonrası başkent Astana'daki seçim merkezini ziyaret etti.Burada seçmenleriyle bir araya gelen Tokayev, bu seçimleri 'tarihi' olarak değerlendirdi.Tokayev, sandık çıkış anketinin sonuçlarının açıklandığına işaret ederek, "Tabii ki seçimlerin resmi sonuçlarını bekleyeceğiz. Yine de şimdiden halkın bana ve sizlere güvendiğini söyleyebiliriz. Halkın bu güvenini haklı çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bugünden itibaren hepimiz işe başlamalıyız" dedi.Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için pazar günü sandık başına gitti.
https://sputniknews.com.tr/20221120/kazakistan-halki-erken-cumhurbaskanligi-secimleri-icin-sandik-basinda-1063647016.html
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kasım cömert tokayev, seçim, kazakistan
kasım cömert tokayev, seçim, kazakistan

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Tokayev yüzde 80'in üzerindeki oy oranlarıyla önde

00:00 21.11.2022
© AP Photo / Stanislav FilippovKazakistan seçim
Kazakistan seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Stanislav Filippov
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Kazakistan'da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yüzde 80'in üzerindeki oy oranlarıyla açık ara önde.
Kazakistan'da seçimlere ilişkin ilk sandık çıkış anketini, Açık Toplum Uluslararası Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü paylaştı.
Enstitünün, ülkenin farklı bölgelerinde 304 binden fazla Kazakistan vatandaşıyla sandık çıkışı yaptığı anket sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev, yüzde 82,45'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
Diğe adaylar yüzde 2 ila 3 oranında oya sahip olurken, yüzde 5,2 oranında 'hayır' anlamına gelen 'hepsine karşı' seçeneği için oy kullanıldı.
Amanat Partisi Toplum Politikası Enstitüsü tarafından yaklaşık 600 sandıkta yapılan diğer ankette de Tokayev, yüzde 85,52 oranında seçmenin oyunu alarak birinci oldu.
Kapsamlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü de ülke genelinde kurulan 379 sandıkta oyunu kullanan 482 bin vatandaşla sandık çıkışı anket yaptı.
Söz konusu anketlerin sonuçlarında, Tokayev'in yüzde 82,02'lik oy oranıyla diğer 5 adaydan açık ara önde olduğu bildirildi.
Tokayev, sandık çıkış anketlerinin sonuçları sonrası başkent Astana'daki seçim merkezini ziyaret etti.
Burada seçmenleriyle bir araya gelen Tokayev, bu seçimleri 'tarihi' olarak değerlendirdi.
Tokayev, sandık çıkış anketinin sonuçlarının açıklandığına işaret ederek, "Tabii ki seçimlerin resmi sonuçlarını bekleyeceğiz. Yine de şimdiden halkın bana ve sizlere güvendiğini söyleyebiliriz. Halkın bu güvenini haklı çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bugünden itibaren hepimiz işe başlamalıyız" dedi.
Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için pazar günü sandık başına gitti.
Kazakistan halkı, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
DÜNYA
Kazakistan, erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
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