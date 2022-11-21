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https://sputniknews.com.tr/20221121/kazakistanda-devlet-baskanligi-secimi-tokayev-acik-ara-kazandi-1063668771.html
Kazakistan'da devlet başkanlığı seçimi: Tokayev açık ara kazandı
Kazakistan'da devlet başkanlığı seçimi: Tokayev açık ara kazandı
Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 81.31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
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kazakistan, kasım cömert tokayev
kazakistan, kasım cömert tokayev

Kazakistan'da devlet başkanlığı seçimi: Tokayev açık ara kazandı

08:26 21.11.2022 (güncellendi: 08:32 21.11.2022)
© Sputnik / Пресс-служба президента Казахстана / Multimedya arşivine gidinKasım Cömert Tokayev
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© Sputnik / Пресс-служба президента Казахстана
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Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 81.31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.
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