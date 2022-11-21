https://sputniknews.com.tr/20221121/kazakistanda-devlet-baskanligi-secimi-tokayev-acik-ara-kazandi-1063668771.html
Kazakistan'da devlet başkanlığı seçimi: Tokayev açık ara kazandı
Kazakistan'da devlet başkanlığı seçimi: Tokayev açık ara kazandı
Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 81.31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T08:26+0300
2022-11-21T08:26+0300
2022-11-21T08:32+0300
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kazakistan, kasım cömert tokayev
kazakistan, kasım cömert tokayev
Kazakistan'da devlet başkanlığı seçimi: Tokayev açık ara kazandı
08:26 21.11.2022 (güncellendi: 08:32 21.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre erken devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 81.31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.