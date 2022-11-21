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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221121/katar-ile-cinden-dunyanin-en-uzun-sureli-dogalgaz-anlasmasi-1063675915.html
Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması
Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması
Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, ülkesinin Çin ile 27 yıl süreli doğalgaz tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu, şimdiye kadarki en uzun süreli anlaşma... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T12:38+0300
2022-11-21T12:39+0300
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lng
anlaşma
avrupa'da enerji krizi
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Katar Enerji Bakanı ve devlete ait enerji şirketi QatarEnergy'nin üst yöneticisi Saad Şeride el-Kaabi, Çin ile 27 yıl süreli bir doğalgaz tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı.Bakan, yaptığı açıklamada bunun 'sıvılaştırılmış doğagaz (LNG) endüstrisi tarihindeki en uzun gaz tedarik anlaşması' olduğuna dikkat çekti.Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin Çinli SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı belirtildi.Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/katardan-avrupaya-rus-yakitina-tavan-fiyat-getirirseniz-dogalgazsiz-kalirsiniz-1062945142.html
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katar, çin, lng, anlaşma
katar, çin, lng, anlaşma

Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması

12:38 21.11.2022 (güncellendi: 12:39 21.11.2022)
© AFP 2022 / FREDRIK VARFJELLsıvılaştırılmış doğalgaz - LNG
sıvılaştırılmış doğalgaz - LNG - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / FREDRIK VARFJELL
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Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, ülkesinin Çin ile 27 yıl süreli doğalgaz tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu, şimdiye kadarki en uzun süreli anlaşma olarak öne çıkıyor.
Katar Enerji Bakanı ve devlete ait enerji şirketi QatarEnergy'nin üst yöneticisi Saad Şeride el-Kaabi, Çin ile 27 yıl süreli bir doğalgaz tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı.
Bakan, yaptığı açıklamada bunun 'sıvılaştırılmış doğagaz (LNG) endüstrisi tarihindeki en uzun gaz tedarik anlaşması' olduğuna dikkat çekti.
Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin Çinli SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı belirtildi.
Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.
Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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