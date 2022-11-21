https://sputniknews.com.tr/20221121/katar-ile-cinden-dunyanin-en-uzun-sureli-dogalgaz-anlasmasi-1063675915.html

Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması

Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, ülkesinin Çin ile 27 yıl süreli doğalgaz tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu, şimdiye kadarki en uzun süreli anlaşma... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T12:38+0300

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Katar Enerji Bakanı ve devlete ait enerji şirketi QatarEnergy'nin üst yöneticisi Saad Şeride el-Kaabi, Çin ile 27 yıl süreli bir doğalgaz tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı.Bakan, yaptığı açıklamada bunun 'sıvılaştırılmış doğagaz (LNG) endüstrisi tarihindeki en uzun gaz tedarik anlaşması' olduğuna dikkat çekti.Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin Çinli SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı belirtildi.Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221101/katardan-avrupaya-rus-yakitina-tavan-fiyat-getirirseniz-dogalgazsiz-kalirsiniz-1062945142.html

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