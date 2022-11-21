https://sputniknews.com.tr/20221121/katar-ile-cinden-dunyanin-en-uzun-sureli-dogalgaz-anlasmasi-1063675915.html
Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması
Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması
Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, ülkesinin Çin ile 27 yıl süreli doğalgaz tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu, şimdiye kadarki en uzun süreli anlaşma... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T12:38+0300
2022-11-21T12:38+0300
2022-11-21T12:39+0300
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anlaşma
avrupa'da enerji krizi
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Katar Enerji Bakanı ve devlete ait enerji şirketi QatarEnergy'nin üst yöneticisi Saad Şeride el-Kaabi, Çin ile 27 yıl süreli bir doğalgaz tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı.Bakan, yaptığı açıklamada bunun 'sıvılaştırılmış doğagaz (LNG) endüstrisi tarihindeki en uzun gaz tedarik anlaşması' olduğuna dikkat çekti.Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin Çinli SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı belirtildi.Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/katardan-avrupaya-rus-yakitina-tavan-fiyat-getirirseniz-dogalgazsiz-kalirsiniz-1062945142.html
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katar, çin, lng, anlaşma
Katar ile Çin'den dünyanın en uzun süreli doğalgaz anlaşması
12:38 21.11.2022 (güncellendi: 12:39 21.11.2022) Abone ol
Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, ülkesinin Çin ile 27 yıl süreli doğalgaz tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu, şimdiye kadarki en uzun süreli anlaşma olarak öne çıkıyor.
Katar Enerji Bakanı ve devlete ait enerji şirketi QatarEnergy'nin üst yöneticisi Saad Şeride el-Kaabi, Çin ile 27 yıl süreli bir doğalgaz tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı.
Bakan, yaptığı açıklamada bunun 'sıvılaştırılmış doğagaz (LNG) endüstrisi tarihindeki en uzun gaz tedarik anlaşması' olduğuna dikkat çekti.
Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin Çinli SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı belirtildi.
Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.