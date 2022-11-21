https://sputniknews.com.tr/20221121/kafasina-vurulan-elmanin-rengini-ve-cinsini-biliyor-1063682785.html

Kafasına vurulan elmanın rengini ve cinsini biliyor

Kafasına vurulan elmanın rengini ve cinsini biliyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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elma

yaşam

öğretmen

renk

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Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor.

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2022

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elma, öğretmen, renk