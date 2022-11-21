https://sputniknews.com.tr/20221121/kafasina-vurulan-elmanin-rengini-ve-cinsini-biliyor-1063682785.html
Kafasına vurulan elmanın rengini ve cinsini biliyor
Kafasına vurulan elmanın rengini ve cinsini biliyor
Ardahan’ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T14:33+0300
2022-11-21T14:33+0300
2022-11-21T14:42+0300
elma
yaşam
öğretmen
renk
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Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor. Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor.
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elma, öğretmen, renk
Kafasına vurulan elmanın rengini ve cinsini biliyor
14:33 21.11.2022 (güncellendi: 14:42 21.11.2022) Abone ol
Ardahan’ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bitkilerle beraber yaşıyor. Bozyiğit, kafasına vurulan elmaların renk ve cinsini biliyor.
Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor.
Çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit, görenleri şaşırtıyor.