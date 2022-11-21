https://sputniknews.com.tr/20221121/isvec-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1063692834.html
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına 'terör örgütü propagandası' ve 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T20:01+0300
2022-11-21T20:01+0300
2022-11-21T20:01+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
isveç
büyükelçi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.
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dışişleri bakanlığı, isveç, büyükelçi
dışişleri bakanlığı, isveç, büyükelçi
İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına 'terör örgütü propagandası' ve 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması' nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.
Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.
Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.