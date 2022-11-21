https://sputniknews.com.tr/20221121/isvec-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1063692834.html

İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına 'terör örgütü propagandası' ve 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

dışişleri bakanlığı

isveç

büyükelçi

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.

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dışişleri bakanlığı, isveç, büyükelçi