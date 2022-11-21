https://sputniknews.com.tr/20221121/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisina-iliskin-5-supheliye-daha-tutuklama-talebi-1063686657.html
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T16:38+0300
2022-11-21T16:38+0300
2022-11-21T16:48+0300
taksim
terör saldırısı
türkiye
tutuklama
bomba
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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerden, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren şüpheli Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan ve aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Adliyeye getirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-tutuklanan-suphelilerden-6sinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063585521.html
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taksim, terör saldırısı, tutuklama, bomba
taksim, terör saldırısı, tutuklama, bomba
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi
16:38 21.11.2022 (güncellendi: 16:48 21.11.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerden, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren şüpheli Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan ve aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Adliyeye getirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.