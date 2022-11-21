https://sputniknews.com.tr/20221121/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisina-iliskin-5-supheliye-daha-tutuklama-talebi-1063686657.html

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T16:38+0300

2022-11-21T16:38+0300

2022-11-21T16:48+0300

taksim

terör saldırısı

türkiye

tutuklama

bomba

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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerden, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren şüpheli Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan ve aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Adliyeye getirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-tutuklanan-suphelilerden-6sinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063585521.html

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