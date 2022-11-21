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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T16:38+0300
2022-11-21T16:48+0300
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terör saldırısı
türkiye
tutuklama
bomba
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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerden, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren şüpheli Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan ve aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Adliyeye getirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221118/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-tutuklanan-suphelilerden-6sinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1063585521.html
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taksim, terör saldırısı, tutuklama, bomba
taksim, terör saldırısı, tutuklama, bomba

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheliye daha tutuklama talebi

16:38 21.11.2022 (güncellendi: 16:48 21.11.2022)
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS - FURKAN DUMAN - MELİKE İNAL - SADIK KAHRAMAN - SEMA DEMİRBeyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS - FURKAN DUMAN - MELİKE İNAL - SADIK KAHRAMAN - SEMA DEMİR
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısına ilişkin aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerden, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren şüpheli Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan ve aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Adliyeye getirilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
TÜRKİYE
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin tutuklanan şüphelilerden 6'sının ifadeleri ortaya çıktı
18 Kasım, 05:25
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