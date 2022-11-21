https://sputniknews.com.tr/20221121/istanbulda-okullar-acildi-trafik-yogunlugu-basladi-1063668523.html
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbul’da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T07:51+0300
2022-11-21T07:51+0300
2022-11-21T07:51+0300
türkiye
istanbul
trafik
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2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bir haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Ara tatilin ardından taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı. E-5 Kara Yolu Halıcıoğlu’ndan çekilen görüntülerde trafik yer yer durma noktasına geldi.
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istanbul, trafik
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
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İstanbul’da bir haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla il genelinde trafik yoğunluğu arttı.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bir haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı.
Ara tatilin ardından taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.
E-5 Kara Yolu Halıcıoğlu’ndan çekilen görüntülerde trafik yer yer durma noktasına geldi.