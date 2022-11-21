https://sputniknews.com.tr/20221121/istanbulda-buyuleyici-ay-manzarasi-camlica-cami-galata-kulesi-ve-hilal-ayni-karede-bulustu-1063670844.html
İstanbul'da büyüleyici ay manzarası: Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu
İstanbul'da büyüleyici ay manzarası: Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu
İstanbul’da eşine az rastlanır bir ay manzarası kaydedildi. Aynı karede buluşan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarası sosyal medyada büyük beğeni... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T10:12+0300
2022-11-21T10:12+0300
2022-11-21T10:12+0300
yaşam
türkiye
istanbul
çamlıca camii
galata kulesi
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Ayın en güzel halini çekmeye çalışan bir çok fotoğrafçı zaman zaman astrolojik verilerden yardım alıyor kimi zamanda farklı programlar kullanıyor. İzmir’de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikayeler ile ay fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı İsa Turan; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi. Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu. Turan, en doğru konumu bulduğu gün ise hava bulutlu olmasına rağmen ayın doğumunu timelpyse tekniği ile fotoğrafladı. Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı. Turan’ın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
istanbul
çamlıca camii
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türkiye, istanbul, çamlıca camii, galata kulesi
türkiye, istanbul, çamlıca camii, galata kulesi
İstanbul'da büyüleyici ay manzarası: Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu
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İstanbul’da eşine az rastlanır bir ay manzarası kaydedildi. Aynı karede buluşan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarası sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Ayın en güzel halini çekmeye çalışan bir çok fotoğrafçı zaman zaman astrolojik verilerden yardım alıyor kimi zamanda farklı programlar kullanıyor. İzmir’de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikayeler ile ay fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı İsa Turan; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi.
Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu.
Turan, en doğru konumu bulduğu gün ise hava bulutlu olmasına rağmen ayın doğumunu timelpyse tekniği ile fotoğrafladı. Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı. Turan’ın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.