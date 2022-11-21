https://sputniknews.com.tr/20221121/is-insani-turktan-iyi-bir-lider-risk-almaya-mecburdur-1063687169.html

İş insanı Türktan: İyi bir lider risk almaya mecburdur

İş insanı Türktan: İyi bir lider risk almaya mecburdur

İş insanı Türktan, “Liderliğinizin her aşamasında ak ile karayı seçmek zorundasınız. Hep beyaz kalayım, ellerimi hiç kirletmeyeyim, kafam rahat olsun, kimseyle... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T17:00+0300

2022-11-21T17:00+0300

2022-11-21T17:06+0300

diktatörlük

görüş

iş insanı

lider

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İş insanı Dr. Gülden Türktan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.İş hayatındaki üst düzey yöneticiliklerine ilişkin tecrübelerini okuruna aktardığı ‘Liderliğin Karanlık Yüzü’ kitabına ilişkin konuşan Türkkan, “Ya lidersiniz ya da değilsiniz! Bu, gece ile gündüz kadar nettir. Organizasyonlar üçgendir ve tepe noktaya yükseldikçe burgu kaçınılmaz olur. Madalyonun bir yüzünde yalnızlığı içeren bir düzen, öbür yüzünde ise başarı ve zafer vardır” diye konuştu.2019 yılında Türkiye Uluslararası Kadın Forumu IWF Türkiye Yönetim Kurulu başkanlığına seçilen Türkkan, “İş hayatını seviyorum çünkü rekabet var. Çünkü söylenen kelimeler yerine yapılan işler ödüllendiriliyor. İş hayatını seviyorum çünkü ciddiyet istiyor ve bugünün işiyle uğraşırken geçmişi düşünmeye izin vermiyor. Hatayı, uyuşukluğu, verimsizliği cezalandırıp elinden gelen her şeyi ortaya koyanları fazlasıyla ödüllendiriyor” dedi.2015 yılında G20’nin kadın açılım grubu olan W20’nin (Women 20) kurucu başkanı olarak atanan Dr. Türktan, “Hayat çatışmalardan ve zorluklardan oluşur. İş hayatı da bu çatışmaların en görünür olduğu yerdir. Şirkette işler her zaman o kadar da yolunda gitmez. Uyumlu insanlar olduğu gibi illaki aksi tipler de vardır. Lider görüş ayrılıklarını çözmek, duyguların tutuşturduğu yangınları söndürmek, münasebetsiz sorularla, dedikodularla, imalarla, kavgalarla hatta hafife alınmalarla başa çıkmak zorunda olan kişidir” ifadelerini kullandı:“Diktatör olmaya çalışıyorsanız siz müdürlükte kalacaksınız, lider olamazsınız. Siz ancak yetki verilmiş bir müdür olabilirsiniz diye konuşan Türktan, şunları söyledi: Şirketlerin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yapmış olan Türktan, eşzamanlı olarak aynı yıl içinde birden fazla yönetim kurulunda görev yaptığı için, toplam yıl sayısı insan ömrünün üzerine çıkıp 126 yılı bulmuştur.

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2022

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diktatörlük, iş insanı, lider