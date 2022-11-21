https://sputniknews.com.tr/20221121/irandan-ingiltereye-protesto-notasi-1063665246.html
İran'dan İngiltere'ye protesto notası
İran'dan İngiltere'ye protesto notası
İran, Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı. Tahran, İngiliz... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T02:51+0300
2022-11-21T02:51+0300
2022-11-21T03:11+0300
dünya
iran
nota
ingiltere
londra
büyükelçilik
saldırı
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Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İran’ın Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.Açıklamada, Büyükelçi'ye 'İngiliz hükûmetinin Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde taahhütleri' hatırlatılarak protesto notası verildiği açıklandı.Diğer yandan, Büyükelçi Shercliff, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek durumu Londra'ya ileteceğini, gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmamayı umduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221119/iran-lideri-hamaney-ulkedeki-protestolar-ve-olaylarla-ilgili-konustu-bu-kotuluklere-son-verilecek-1063634826.html
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iran, nota, ingiltere, londra, büyükelçilik, saldırı
iran, nota, ingiltere, londra, büyükelçilik, saldırı
İran'dan İngiltere'ye protesto notası
02:51 21.11.2022 (güncellendi: 03:11 21.11.2022) Abone ol
İran, Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı. Tahran, İngiliz büyükelçiye protesto notası verdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, İran’ın Londra Büyükelçiliği binasına yapılan saldırının ardından İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Büyükelçi'ye 'İngiliz hükûmetinin Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde taahhütleri' hatırlatılarak protesto notası verildiği açıklandı.
Diğer yandan, Büyükelçi Shercliff, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek durumu Londra'ya ileteceğini, gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmamayı umduğunu söyledi.