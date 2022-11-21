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İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka
İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka
Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 17-30 Ekim tarihine... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T13:32+0300
2022-11-21T13:32+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.İki haftada iyileşen Kovid hasta sayısı ise 16 bin 897 olarak açıklandı. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyon 005 bin 537, toplam can kaybı ise 101 bin 400 oldu.
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türkiye, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını
türkiye, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını

İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka

13:32 21.11.2022
© AAkoronavirüs, vaka
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 17-30 Ekim tarihine aitti. Bu dönemde 22 bin 887 kişinin testi pozitif çıkmış, 64 kişi hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.
İki haftada iyileşen Kovid hasta sayısı ise 16 bin 897 olarak açıklandı.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyon 005 bin 537, toplam can kaybı ise 101 bin 400 oldu.
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