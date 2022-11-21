https://sputniknews.com.tr/20221121/iki-haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-73-can-kaybi-28-bin-808-yeni-vaka-1063678455.html

İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka

İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 can kaybı, 28 bin 808 yeni vaka

Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki veriler ise 17-30 Ekim tarihine... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T13:32+0300

2022-11-21T13:32+0300

2022-11-21T13:32+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.İki haftada iyileşen Kovid hasta sayısı ise 16 bin 897 olarak açıklandı. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyon 005 bin 537, toplam can kaybı ise 101 bin 400 oldu.

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türkiye, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını