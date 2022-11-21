https://sputniknews.com.tr/20221121/harem-otogarinda-yazihanenin-catisi-uctu-1063685442.html
Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
Üsküdar'daki Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:54+0300
2022-11-21T15:54+0300
2022-11-21T16:12+0300
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Üsküdar Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.
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harem, rüzgar, üsküdar
Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
15:54 21.11.2022 (güncellendi: 16:12 21.11.2022) Abone ol
Üsküdar'daki Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Üsküdar Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu.
Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.