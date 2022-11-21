https://sputniknews.com.tr/20221121/harem-otogarinda-yazihanenin-catisi-uctu-1063685442.html

Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu

Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu

Üsküdar'daki Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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harem

rüzgar

türkiye

üsküdar

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Üsküdar Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.

harem

türkiye

üsküdar

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harem, rüzgar, üsküdar