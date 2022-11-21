https://sputniknews.com.tr/20221121/gazzede-20den-fazla-kisinin-yasamini-yitirdigi-yanginin-kaza-sonucu-ciktigi-aciklandi-1063666212.html
Gazze'de 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının 'kaza sonucu' çıktığı açıklandı
Gazze'de 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının 'kaza sonucu' çıktığı açıklandı
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Cebaliya Mülteci Kampı'nda çıkan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği yangının 'kazara' çıktığı duyuruldu. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T05:21+0300
2022-11-21T05:21+0300
2022-11-21T05:21+0300
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yangın
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Gazze'de 20 kişinin öldüğü yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Başsavcı Muhammed en-Nahhal, Cebaliya bölgesinde çıkan yangında kasıtlı bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.Nahhal, "Yangın Ebu Raya ailesinin evlatlarının yurt dışından dönüşünü kutlamak için ateşle yaptıkları kutlama sırasında kazara çıktı" dedi."Alevler, içinde benzin olan plastik bir kaba sıçradı ve yangın patlak verdi" diyen Nahhal, ev eşyalarının ve lastiklerin alev almasıyla yangının büyüdüğünü kaydetti.Nahhal, yangının aile üyelerinin bulunduğu odanın yakınında çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle evdekilerin yangından kaçamadıklarını sözlerine ekledi.Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bulunan bir binada 17 Kasım'da çıkan yangın sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221118/turkiyeden-gazzeye-taziye-mesaji-1063581828.html
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filistin, gazze, yangın, kaza
filistin, gazze, yangın, kaza
Gazze'de 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği yangının 'kaza sonucu' çıktığı açıklandı
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Cebaliya Mülteci Kampı'nda çıkan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği yangının 'kazara' çıktığı duyuruldu.
Gazze'de 20 kişinin öldüğü yangına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Başsavcı Muhammed en-Nahhal, Cebaliya bölgesinde çıkan yangında kasıtlı bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Nahhal, "Yangın Ebu Raya ailesinin evlatlarının yurt dışından dönüşünü kutlamak için ateşle yaptıkları kutlama sırasında kazara çıktı" dedi.
"Alevler, içinde benzin olan plastik bir kaba sıçradı ve yangın patlak verdi" diyen Nahhal, ev eşyalarının ve lastiklerin alev almasıyla yangının büyüdüğünü kaydetti.
Nahhal, yangının aile üyelerinin bulunduğu odanın yakınında çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle evdekilerin yangından kaçamadıklarını sözlerine ekledi.
Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bulunan bir binada 17 Kasım'da çıkan yangın sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.