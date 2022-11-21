https://sputniknews.com.tr/20221121/gaziantepe-roket-atildi-2-kisi-hayatini-kaybetti-6-kisi-yaralandi-1063675186.html

Bakan Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk

Bakan Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı yapıldı. Atılan roketlerin bazılarının yerleşim yerlerine düştüğü bildirildi. Saldırılar nedeniyle 3 kişi... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T12:21+0300

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türkiye

gaziantep

roket

havan

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine yeniden roket saldırısı düzenlendi. Roketlerden bazıları yerleşim alanlarına düştü. YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocukİçişleri Bakanı Soylu, olaya ilişkin açıklama yaptı ve şunları söyledi:Dün de roket atışları olduİlçeye dün de roket saldırısı yapılmıştı. YPG/PKK tarafında Karkamış'a atılan dört roket boş alana isabet etmişti.

türkiye

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gaziantep, roket, havan, süleyman soylu, içişleri bakanlığı