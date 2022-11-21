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Bakan Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk
Bakan Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı yapıldı. Atılan roketlerin bazılarının yerleşim yerlerine düştüğü bildirildi. Saldırılar nedeniyle 3 kişi... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T12:21+0300
2022-11-21T12:21+0300
2022-11-21T12:44+0300
türkiye
gaziantep
roket
havan
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine yeniden roket saldırısı düzenlendi. Roketlerden bazıları yerleşim alanlarına düştü. YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocukİçişleri Bakanı Soylu, olaya ilişkin açıklama yaptı ve şunları söyledi:Dün de roket atışları olduİlçeye dün de roket saldırısı yapılmıştı. YPG/PKK tarafında Karkamış'a atılan dört roket boş alana isabet etmişti.
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gaziantep, roket, havan, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
gaziantep, roket, havan, süleyman soylu, içişleri bakanlığı
Bakan Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk
12:21 21.11.2022 (güncellendi: 12:44 21.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı yapıldı. Atılan roketlerin bazılarının yerleşim yerlerine düştüğü bildirildi. Saldırılar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine yeniden roket saldırısı düzenlendi. Roketlerden bazıları yerleşim alanlarına düştü. YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk
İçişleri Bakanı Soylu, olaya ilişkin açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Sınır ötesinden bir havan atıldı, bizim ilk tespitimize göre 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk "
Dün de roket atışları oldu
İlçeye dün de roket saldırısı yapılmıştı. YPG/PKK tarafında Karkamış'a atılan dört roket boş alana isabet etmişti.