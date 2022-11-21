https://sputniknews.com.tr/20221121/fifanin-tehdidine-boyun-egen-avrupa-milli-takimlari-katarda-one-love-bandi-takmaktan-cark-etti-1063689182.html
FIFA'nın tehdidine boyun eğen Avrupa milli takımları, Katar'da 'One Love' bandı takmaktan çark etti
FIFA'nın tehdidine boyun eğen Avrupa milli takımları, Katar'da 'One Love' bandı takmaktan çark etti
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası, Batı'nın değerler ve insan hakları makyajının dökülmesi sahnesi haline geldi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T17:36+0300
2022-11-21T17:36+0300
2022-11-21T17:55+0300
spor
lgbt
eşcinsel
yasak
katar
fifa
ayrımcılık
2022 fifa dünya kupası
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2022 Dünya Kupası'nın başlamasına iki gün kala Katar kraliyetinin talimatı uyarınca stadyumlarda ve çevresinde alkol yasağı ilan eden FIFA, turnuvanın ikinci gününde Katar'daki eşcinsellik yasağına ayak uydurdu. LGBT ayrımcılığı dahil insan hakları ihlallerini protesto için gökkuşağı renginde 'One Love' (Tek Sevgi) kol bandı takacak Avrupa milli takımlarının federasyonları da hemen baskıya boyun eğdi.Hollanda'nın başlattığı One Love girişimine Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere destek açıklamıştı. Milli takımların kaptanları, maçlara One Love kol bandıyla çıkmaya Dünya Kupası'nda da devam edeceklerini duyurmuştu. Ancak Katar'a gelindiğinde, FIFA'nın 'kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına izin vermeyeceği, bu bandı takan futbolculara maç başlar başlamaz sarı kart gösterileceğini' açıklaması üzerine Avrupa'nın ulusal federasyonlarından geri adım geldi.2022 Dünya Kupası'na katılan İngiltere, Galler, Belçika, Hollanda, İsviçre, Almanya ve Danimarka'nın futbol federasyonları, kaptanlara One Love kol bandı takmamaları için ortak çağrı yaptı. Ardından tek tek kaptanlardan "Takmaktan vazgeçtik" açıklaması geldi. Federasyonların ortak açıklamasında "One Love mesajını savunuyoruz ve yaymaya devam edeceğiz. Ancak Dünya Kupası'ndaki bir numaralı önceliğimiz maçları kazanmak. Kaptanımızın maça sarı kartla başlamasını istemiyoruz. Bu nedenle planımızdan vazgeçmek zorunda kaldık" denilerek şu vurgu yapıldı."One Love bandını taktığımız için para cezası ödeyecektik, ama FIFA'nın bizi sahada cezalandırmak istemesi daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bu, insanları birleştirmesi gereken sporun ruhuna aykırı."Daha önce "One Love kampanyasını destekleyen milli takım kaptanları arasına katılmaktan onur duyuyorum" açıklaması yapmış bulunan İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, bugün İran'la oynadıkları maça FIFA ve UEFA'nın sloganı olan 'Ayrımcılığa hayır' yazılı kol bandıyla çıktı.
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lgbt, eşcinsel, yasak, katar, fifa, ayrımcılık, 2022 fifa dünya kupası
lgbt, eşcinsel, yasak, katar, fifa, ayrımcılık, 2022 fifa dünya kupası
FIFA'nın tehdidine boyun eğen Avrupa milli takımları, Katar'da 'One Love' bandı takmaktan çark etti
17:36 21.11.2022 (güncellendi: 17:55 21.11.2022) Abone ol
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası, Batı'nın değerler ve insan hakları makyajının dökülmesi sahnesi haline geldi.
2022 Dünya Kupası'nın başlamasına iki gün kala Katar kraliyetinin talimatı uyarınca stadyumlarda ve çevresinde alkol yasağı ilan eden FIFA, turnuvanın ikinci gününde Katar'daki eşcinsellik yasağına ayak uydurdu. LGBT ayrımcılığı dahil insan hakları ihlallerini protesto için gökkuşağı renginde 'One Love' (Tek Sevgi) kol bandı takacak Avrupa milli takımlarının federasyonları da hemen baskıya boyun eğdi.
Hollanda'nın başlattığı One Love girişimine Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere destek açıklamıştı. Milli takımların kaptanları, maçlara One Love kol bandıyla çıkmaya Dünya Kupası'nda da devam edeceklerini duyurmuştu.
Ancak Katar'a gelindiğinde, FIFA'nın 'kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına izin vermeyeceği, bu bandı takan futbolculara maç başlar başlamaz sarı kart gösterileceğini' açıklaması üzerine Avrupa'nın ulusal federasyonlarından geri adım geldi.
2022 Dünya Kupası'na katılan İngiltere, Galler, Belçika, Hollanda, İsviçre, Almanya ve Danimarka'nın futbol federasyonları, kaptanlara One Love kol bandı takmamaları için ortak çağrı yaptı. Ardından tek tek kaptanlardan "Takmaktan vazgeçtik" açıklaması geldi.
Federasyonların ortak açıklamasında "One Love mesajını savunuyoruz ve yaymaya devam edeceğiz. Ancak Dünya Kupası'ndaki bir numaralı önceliğimiz maçları kazanmak. Kaptanımızın maça sarı kartla başlamasını istemiyoruz. Bu nedenle planımızdan vazgeçmek zorunda kaldık" denilerek şu vurgu yapıldı.
"One Love bandını taktığımız için para cezası ödeyecektik, ama FIFA'nın bizi sahada cezalandırmak istemesi daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bu, insanları birleştirmesi gereken sporun ruhuna aykırı."
Daha önce "One Love kampanyasını destekleyen milli takım kaptanları arasına katılmaktan onur duyuyorum" açıklaması yapmış bulunan İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, bugün İran'la oynadıkları maça FIFA ve UEFA'nın sloganı olan 'Ayrımcılığa hayır' yazılı kol bandıyla çıktı.