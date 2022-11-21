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Fas: Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir değişime tanık oluyoruz
Fas: Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir değişime tanık oluyoruz
Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, ülkesinin Türkiye'yle ticari ilişkilerinde 'büyük bir dönüşüm' yaşadığını belirtti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T23:42+0300
2022-11-21T23:42+0300
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fas
ekonomi
türkiye
ticaret
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Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Mezzur, Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nde bütçe taslağının tartışıldığı oturumda bir konuşma yaptı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mezzur, Türkiye ile ticari ilişkiler konusunda kapsamlı görüşmenin yapıldığını; pek çok olumlu sonuca ulaşıldığını söyledi."Bugün Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir dönüşüme şahit oluyoruz" diyen Mezzur, iki ülke arasındaki ticaret açığının hala büyük olduğunu ancak Fas'ın Türkiye'den büyük ölçüde yatırımcı çektiğini kaydetti.Faslı Bakan, Türklerin ülkesinde sanayi sektörüne müstakil ya da Faslı yatırımcılarla ortaklaşa güçlü yatırımlar yaptığını belirtti.Mezzur, Türklerin ayrıca Fas'ta tekstil, sanayi, gıda sanayi, otomotiv gibi pek çok sektörde yatırım yaptığını ifade etti.
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Fas: Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir değişime tanık oluyoruz
23:42 21.11.2022 (güncellendi: 23:43 21.11.2022) Abone ol
Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, ülkesinin Türkiye'yle ticari ilişkilerinde 'büyük bir dönüşüm' yaşadığını belirtti.
Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Mezzur, Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nde bütçe taslağının tartışıldığı oturumda bir konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mezzur, Türkiye ile ticari ilişkiler konusunda kapsamlı görüşmenin yapıldığını; pek çok olumlu sonuca ulaşıldığını söyledi.
"Bugün Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir dönüşüme şahit oluyoruz" diyen Mezzur, iki ülke arasındaki ticaret açığının hala büyük olduğunu ancak Fas'ın Türkiye'den büyük ölçüde yatırımcı çektiğini kaydetti.
Faslı Bakan, Türklerin ülkesinde sanayi sektörüne müstakil ya da Faslı yatırımcılarla ortaklaşa güçlü yatırımlar yaptığını belirtti.
Mezzur, Türklerin ayrıca Fas'ta tekstil, sanayi, gıda sanayi, otomotiv gibi pek çok sektörde yatırım yaptığını ifade etti.