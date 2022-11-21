https://sputniknews.com.tr/20221121/fas-turkiye-ile-ticari-iliskilerde-buyuk-bir-degisime-tanik-oluyoruz-1063697365.html

Fas: Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir değişime tanık oluyoruz

Fas: Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir değişime tanık oluyoruz

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, ülkesinin Türkiye'yle ticari ilişkilerinde 'büyük bir dönüşüm' yaşadığını belirtti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T23:42+0300

2022-11-21T23:42+0300

2022-11-21T23:43+0300

fas

ekonomi

türkiye

ticaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055359057_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_90554225fb4a8199a8c653250429f41c.jpg

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Mezzur, Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nde bütçe taslağının tartışıldığı oturumda bir konuşma yaptı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mezzur, Türkiye ile ticari ilişkiler konusunda kapsamlı görüşmenin yapıldığını; pek çok olumlu sonuca ulaşıldığını söyledi."Bugün Türkiye ile ticari ilişkilerde büyük bir dönüşüme şahit oluyoruz" diyen Mezzur, iki ülke arasındaki ticaret açığının hala büyük olduğunu ancak Fas'ın Türkiye'den büyük ölçüde yatırımcı çektiğini kaydetti.Faslı Bakan, Türklerin ülkesinde sanayi sektörüne müstakil ya da Faslı yatırımcılarla ortaklaşa güçlü yatırımlar yaptığını belirtti.Mezzur, Türklerin ayrıca Fas'ta tekstil, sanayi, gıda sanayi, otomotiv gibi pek çok sektörde yatırım yaptığını ifade etti.

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fas, türkiye, ticaret